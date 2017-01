Des einen Leid ist des anderen Freud. Der Dax ist auch am zweiten Handelstag in dieser Woche im Minus. Der Goldpreis dagegen zieht weiter an. Aktuell hat er sich über der Marke von 1.200 Dollar je Feinunze festgesetzt. Oswald Salcher von Flatex glaubt trotzdem nicht an eine Goldrallye. Wie sich Anleger verhalten sollten, erfahren Sie im folgenden Video. Außerdem geht es im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth um den Dow Jones und Daimler.