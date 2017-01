In seinem 75. Lebensjahr und nach über 40 Jahren Branchentätigkeit möchte Manfred Brenneisen sein Lebenswerk in gute Hände geben und gleichzeitig für seine Partner auch in Zukunft den gewohnten Service und die kontinuierliche Anpassung an die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sicherstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...