Der Kaffeeexperte startet mit dem cp coffee 425 PRO als viertes Gerät in der Produktpalette schwungvoll ins neue Jahr



Wer Kaffee liebt und auch während der Arbeitszeit nicht auf einen leckeren Cappuccino oder cremigen Milchkaffee verzichten möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Ab sofort steht den Kunden von coffee plus ein weiterer Kaffeevollautomat zur Verfügung, der keine Wünsche offen lässt. Der Osnabrücker Spezialist für professionelle Kaffee- und Wasserversorgung bringt mit dem cp coffee 425 PRO sein viertes Gerät auf den Markt, das sich als erstklassiger Begleiter für den Büroalltag in die Riege der edlen coffee plus Automaten einreiht.



Der cp coffee 425 PRO greift als großer Bruder das edle Design des cp coffee 327 START auf, verfügt jedoch zusätzlich über mehr Leistung und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten. Bis zu 11 Heißgetränkespezialitäten können je nach Belieben zubereitet werden, wobei die Getränkegröße individuell einstellbar ist. Auch eine kannenweise Zubereitung ist mit diesem Gerät möglich. Für zusätzliche Produkte, wie beispielsweise laktosefreies Topping oder Vanillemilch, ist ein extra Produktbehälter vorhanden. Der neue CombiFlex-Brüher macht es möglich, den klassischen Kaffee durch verschiedene Brühverfahren in zwei Varianten zuzubereiten. Das PressoBrew-Verfahren ist das gängige Espresso-Druckverfahren, das für einen vollmundigen Kaffee mit einer optimalen Crema sorgt. Besonders sanft extrahierter Kaffee wird durch das drucklose Brühverfahren FlowBrew zubereitet. Der cp coffee 425 PRO verfügt über modernste Technologie und ist individuell mit Becherspender, Frischmilchmodul, Tassenwärmer, Satzabwurf und Abrechnungssystem zu einer Kaffee-Station erweiterbar. Sowohl preislich und funktionsmäßig fügt sich das Gerät zwischen dem cp coffee 327 START und dem cp coffee 526 TWIN ein.



Auch für diesen Vollautomaten sind passende Unterschränke erhältlich. Damit lässt sich in jedem Büro oder an jeder Verkaufsstelle eine hochwertige Kaffee-Ecke einrichten. Darüber hinaus bietet coffee plus eine Vielzahl weiterer Produkte rund um den perfekten Kaffeegenuss. Diese reichen von elegantem Porzellan für Büro, Konferenzraum oder Gastronomie, über Gläser und Wasserkaraffen, Coffee-to-go-Becher, Rührstäbchen, Gebäck, Zucker, Kaffeesahne und einzeln verpackter Schokolade bis hin zu verschiedenen Tees im Beutel.



coffee plus steht für edle Kaffeevollautomaten und belebenden Genuss auf Knopfdruck. Durch das breit gefächerte Angebot an Automaten ist für jeden Bedarf und jede Situation das passende Gerät vorhanden. Der 327 START (Der Kompakte) bietet auf Knopfdruck eine umfangreiche Auswahl an 11 Heißgetränkespezialitäten, in Tassen- oder Bechergröße, sodass keine Wünsche offen bleiben. Der Kaffeevollautomat 526 TWIN (Der Vielseitige) vereint umfassende Funktion mit ausgezeichnetem Design und hochwertigen Brühkomponenten. Das Premiumgerät bietet ein komfortables 10,5 Zoll Touch-Display für intuitive Bedienung, auf das auch eigene Bilder eingespielt werden können. Der neue 425 PRO (Der Flexible) reiht sich somit optimal als "Büroliebling" zwischen diesen beiden Geräten ein. Der 723 GRAND (Der Selbstständige) ist besonders für den Dauereinsatz an stark frequentierten Standorten oder als "eigenständige Verkaufsstelle" geeignet.



Zum Verkaufsstart des 425 PRO hat sich coffee plus etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der neue Profi-Kaffeevollautomat wird für die ersten Kunden zunächst ein halbes Jahr mietfrei zur Verfügung gestellt. "Dass wir unser Sortiment durch ein neues Produkt erweitern konnten, macht uns sehr stolz. Die Gerätepalette lässt nun keine Wünsche mehr offen und ist so konzipiert, dass für jeden Bedarf der passende Vollautomat bereitgestellt werden kann", so Dr. Marc Beimforde, einer der Geschäftsführer der CP Group.



Weitere Informationen zu den Kaffeevollautomaten von coffee plus finden Sie online unter http://coffee-plus.de.



Über coffee plus



coffee plus ist Spezialist für die professionelle betriebliche Kaffee- und Wasserversorgung und gehört zur CP Group GmbH mit Sitz in Osnabrück. Mit mehr als 160 Mitarbeitern und einem flächendeckenden Servicenetzwerk in Deutschland und Österreich sorgt coffee plus mit seinen innovativen Kaffeevollautomaten und Wasserspendern für ein stets verfügbares und reibungsloses Angebot hochwertiger Getränkespezialitäten in Top-Qualität.



