news aktuell setzt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe "Tell your Story! Praxistipps für Ihren PR-Erfolg" in sechs deutschen Städten fort. Die dpa-Tochter ist dabei zu Gast in Hamburg, Hannover, Berlin, Essen, Düsseldorf und Frankfurt. Die morgendlichen Events richten sich an PR-Fachleute und Kommunikationsprofis. Zum Thema: Journalismus, Medienkonsum und PR sind stärker denn je massiven Veränderungen ausgesetzt. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Presse- und PR-Arbeit? Was kann und muss Pressearbeit heute leisten?



Reale Beispiele aus dem Arbeitsalltag von Pressestellen und PR-Agenturen stehen im Mittelpunkt der etwa einstündigen kostenfreien Veranstaltung. Was funktioniert bei Pressearbeit und Influencer Relations am besten? Wo liegen die Probleme? Woran scheitern Unternehmen bei ihrer PR?



Die Referenten Marcus Heumann und Birger Johannsen zeigen bei "Tell your Story!" anhand von Praxisbeispielen, wie Zielgruppen erfolgreich erreicht werden und wie die Botschaften von Unternehmen bei Journalisten, Influencern und Verbrauchern tatsächlich ankommen. Außerdem machen die beiden Experten deutlich, welche Trends und Entwicklungen für erfolgreiche Pressearbeit zu berücksichtigen sind und wie news aktuell dabei behilflich sein kann.



Die bekannten PR-Services von news aktuell, die von vielen Unternehmen regelmäßig genutzt werden, kommen ebenfalls zur Sprache: Das Verbreitungsnetzwerk ots und die Journalistendatenbank zimpel. Die Teilnahme an der neuen Veranstaltungsreihe ist kostenlos. Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei einem gemeinsamen Frühstück auszutauschen und zu vernetzen.



Alle Termine von "Tell your Story!":



Hamburg Dienstag, 24. Januar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Hannover Mittwoch, 25. Januar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Berlin Donnerstag, 26. Januar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Essen Dienstag, 31. Januar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Düsseldorf Mittwoch, 01. Februar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Frankfurt Donnerstag, 02. Januar 2017 09:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr



Teilnahme nur nach Anmeldung möglich: Flora Holder E-Mail: holder@newsaktuell.de Telefon: +49 69 2716-34381



