Volketswil (ots) - Nach einem guten Geschäftsjahr 2016 startet ITS

Coop Travel dank neuen Destinationen, einem Angebotsausbau an den

beliebtesten Reisezielen und attraktiven Preisen zuversichtlich ins

Reisejahr 2017.



ITS Coop Travel blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

zurück. Mit einem Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent hat der

Reiseanbieter die gesteckten Ziele trotz den herausfordernden

Rahmenbedingungen deutlich übertroffen. Bei den Flugpauschalreisen

waren Mallorca, Kreta und Gran Canaria am stärksten nachgefragt, doch

das grösste Wachstum verzeichnete der Veranstalter im vergangenen

Jahr bei den Fernreisen. Aufgrund der weiterhin sehr attraktiven

Flugpreise bleiben die Ferndestinationen auch 2017 sehr gefragt.



Neue Reiseziele und Ausbau bestehender Angebote



Für das Reisejahr 2017 hat ITS Coop Travel das Portfolio erneut

der Nachfrage entsprechend angepasst. Neu werden auch

Flugpauschalarrangements nach Kroatien, zur Costa de la Luz in

Südspanien, nach Kalabrien, Sardinien, Apulien und Sizilien in

Italien sowie nach Sri Lanka angeboten. Aufgrund der steigenden

Nachfrage ausgebaut wurde die Angebotspalette auf den griechischen

Inseln sowie auf Zypern und Mallorca. Zusätzlich zu den klassischen

Badeferien hat ITS Coop Travel das «Ferienhits»-Angebot ausgebaut.

Auf 32 Katalogseiten finden sich Kreuzfahrten, Flussfahrten,

Rundreisen sowie Motorsportreisen zu drei Formel-1-GPs und vier Moto

GPs. Das «Ferienhits»-Portfolio wird kontinuierlich erweitert und die

Angebote unter www.itscoop.ch publiziert.



Parallel zu den Landleistungen wurde auch das Flugangebot ab

Zürich und Basel ausgebaut. Ab Zürich stehen den Kunden von ITS Coop

Travel nun für die meisten Ziele Flüge mit Edelweiss Air zur

Verfügung. «Besonders attraktiv sind dieses Jahr die Preise für

Langstreckenflüge. Aufgrund der grossen Konkurrenz unter den

Fluggesellschaften gibt es viele Sonderangebote. Diese Preisvorteile

werden von uns sofort verarbeitet und vollumfänglich an die Kunden

weitergegeben. Fernreisen waren bei ITS Coop Travel noch nie so

preiswert wie 2017», sagt Geschäftsführer Andi Restle. Im Fernbereich

besonders hoch im Kurs stehen dieses Jahr die Malediven, Mauritius,

Thailand, die Dominikanische Republik, Kuba und Mexiko.



Unterschiedliche Preisentwicklung



Aufgrund der geopolitischen Situation ist eine Verlagerung der

Touristenströme feststellbar. Aus diesem Grund entwickeln sich auch

die Preise in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. «Die

Nachfrage für Spanien war im vergangenen Sommer enorm. Das hat für

2017 zu Preiserhöhungen seitens der Hotels geführt», erklärt Andi

Restle. Während Reisende nach Spanien im kommenden Sommer also etwas

tiefer in die Tasche greifen müssen, bleiben die Preise für Ferien in

Griechenland und Zypern stabil auf Vorjahresniveau. Preislich sehr

attraktiv sind dieses Jahr Ägypten, Tunesien und die Südtürkei. An

der türkischen Riviera verbringt eine vierköpfige Familie (zwei

Erwachsene, zwei Kinder unter zwölf Jahren, all inclusive) während

den Schulferien im Sommer beispielsweise eine Woche in einem

Erstklasshotel für deutlich unter 3000 Franken. Für eine Woche in

einem Mittelklassehotel auf Mallorca oder Kreta (all inclusive)

bezahlt diese Familie ab ca. 3000 bzw. 3300 Franken.



Frühes Buchen zahlt sich aus



Die verfügbaren Flugsitze und Unterkünfte sind limitiert und

gerade an den beliebten Reisedestinationen schnell ausverkauft.

Deshalb ist besonders in der Hochsaison während den Schulferien eine

frühe Buchung ratsam. Nebst der besseren Verfügbarkeit der Angebote

profitieren die Kunden von attraktiven Frühbucherrabatten.



