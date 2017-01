Berlin - Das Weihnachtsgeschäft hat beim Onlinehändler Zalando ordentlich die Kassen klingeln lassen. Zwischen Oktober und Dezember übersprang das MDax -Unternehmen erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze beim Umsatz. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich nach ersten Berechnungen von den im Vorjahr erzielten 71,8 Millionen auf voraussichtlich 81 bis 104 Millionen Euro, wie Zalando am Dienstag in Berlin mitteilte.

"Wir sind super zufrieden mit dem Quartal", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter. Zalando habe nicht nur vom Weihnachtsgeschäft profitiert, sondern auch davon, zu verstehen, wie der Kunde tickt. An der Börse ging es mit der Zalando-Aktie dennoch nach unten. Am Vormittag verlor das Papier zuletzt gute drei Prozent an Wert. Händler begründeten das mit Gewinnmitnahmen, denn ...

