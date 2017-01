Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten sind vor der wegweisenden Rede der britischen Premierministerin Theresa May auf Tauchstation geblieben. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,47 Prozent tiefer bei 3279,08 Punkten. Die Woche hatte für den Leitindex der Eurozone bereits schwach begonnen, da zudem vor seinem Amtsantritt der designierte US-Präsidenten Donald Trump mit neuen Äusserungen die Sorgen um die Perspektiven europäischer Unternehmen in den USA angeheizt hatte.

May wird ihre Rede um 12.45 Uhr (MEZ) halten. Erwartet wird, dass die Premierministerin einen sogenannten "harten Brexit" ankündigen dürfte, womit Grossbritannien auch den gemeinsamen Binnenmarkt der EU verlassen würde - "mit zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen für beide Seiten", wie Jochen Stanzl von CMC Markets kommentierte.

Das britische Pfund, das in den vergangenen Tagen weiter abgestürzt ...

