FMW-Redaktion

Britische Medien berichten bereits weit vor der Rede Theresa Mays was heute zu erwarten ist - und das sogar im Wortlaut! Demnach will May einen harten Brexit, also keine halben Sachen, nicht halb drin oder halb draußen, sondern ganz draußen:

"Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half-in, half-out. We do not seek to adopt a model already enjoyed by other countries. We do not seek to hold on to bits of membership as we leave."

Der letzte Satz ist eine Anspielung auf Norwegen, das zwar nicht Mitglied der EU ist, aber Zollfreiheit genießt, dafür aber in das EU-Budget einzahlt.

Wichtig ist ihr vor allem die völlige Kontrolle der eigenen Grenzen - womit es also keine Freizügigkeit für EU-Bürger mehr geben wird. Das ist vor allem eine schlechte Nachricht für EU-Bürger, die in Großbritannien leben - ihnen könnte die Ausweisung drohen! Ausnahmen soll es, etwa für die Autoindustrie, geben - die Rede war aber nicht von Bankern aus der EU, die nun ebenfalls vor einer ungewissen Zukunft in UK stehen!

Weiter also völlige Kontrolle über die eigenen Grenzen, keine Einflußnahme mehr des Europäischen Gerichtshof auf das britische Parlament, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...