Zürich (ots) - In einem herausforderungsreichen Marktumfeld

erzielte die Migros Bank 2016 einen Gewinn von CHF 215 Mio. Der

Rückgang um 5,2% war vor allem auf tiefere Zins- und Handelserträge

zurückzuführen. Erfreulich entwickelte sich das Anlagegeschäft: Die

Zahl der Vermögensverwaltungsmandate stieg um 10,9%. Das

Anlagegeschäft wird 2017 weiter verstärkt werden, ebenso wie das

Firmenkundengeschäft.



Die Migros Bank setzte 2016 den Ausbau ihrer Kernaktivitäten fort.

So vermochte sie im Anlagegeschäft die Zahl der

Vermögensverwaltungsmandate um 10,9% zu steigern - trotz des

anspruchsvollen Börsenumfelds. Auch die bilanziellen Kundengelder

erfuhren einen Zuwachs, nämlich um +1,3% auf CHF 33,5 Mrd. Dabei

setzte sich die Umschichtung in Einlagen in Konto-form zulasten von

Kassenobligationen fort. Letztere reduzierten sich um 12,0%, während

z.B. die Privat- und Premiumkonten um 8,5% zulegten.



Festhalten an vorsichtiger Kreditvergabepolitik



Die Hypothekarforderungen erreichten CHF 34,2 Mrd. Das entsprach

einer Zunahme um 1,9% und lag leicht unter dem Marktwachstum. Im

ausgesprochen kompetitiven Wettbewerbsumfeld hielt die Migros Bank

2016 konsequent an ihrer vorsichtigen Kreditvergabepolitik fest. Am

Bilanzstichtag bestand das Hypothekarportfolio bei den Wohnbauten zu

97% aus Ersthypotheken mit einer Belehnungsquote bis 67%. Die

durchschnittliche Kredithöhe betrug CHF 333'000 bei Stockwerkeigentum

bzw. CHF 437'000 bei Einfamilienhäusern. Bezogen auf das gesamte

Hypothekarportfolio lag der Anteil der Festhypotheken bei knapp 88%.



Rückgang im Zinsgeschäft, Plus im Kommissionsgeschäft



Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft verringerte sich um 3,0%

auf CHF 446 Mio., dies aufgrund leicht erhöhter Wertberichtigungen

für Kredite. Gleichwohl betrugen die Risikokosten weiterhin weniger

als ein halbes Promille des gesamten Kreditvolumens. Der Erfolg aus

dem Kommissionsgeschäft verbesserte sich um 1,6% auf CHF 89 Mio.,

während der Erfolg aus dem Handelsgeschäft gegenüber 2015 rückläufig

war. Damals hatte die Aufgabe des Euro-Kurses durch die

Schweizerische Nationalbank ausserordentlich viele

Fremdwährungstransaktionen zur Folge. 2016 hat sich die Lage an den

Devisenmärkten normalisiert und der Erfolg aus dem Handelsgeschäft

verringerte sich um 13,5% auf CHF 34 Mio. Insgesamt sank der

Geschäftsertrag um 3,1% auf CHF 575 Mio.



Infolge des Ausbaus der Kernaktivitäten stiegen der Personal- und

Sachaufwand um 1,5% bzw. 0,3%. Insgesamt erhöhte sich der

Geschäftsaufwand um 1,0% auf CHF 279 Mio. Dank striktem

Kostenmanagement konnte die Cost/Income-Ratio weiterhin auf einem

erfreulich tiefen Niveau von 47,2% gehalten werden und lag somit nur

wenig über dem Vorjahreswert von 46,8%.



Rückläufige Zins- und Handelserträge prägen den Gewinnausweis



Nach Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen und

Verlusten resultierte ein Geschäftserfolg von CHF 266 Mio. Das

entsprach einer Abnahme um 7,5%, die hauptsächlich auf die erwähnten

rückläufigen Zins- und Handelserträge zurückzuführen war. Im

Geschäftsjahr 2016 konnte ein ausserordentlicher Ertrag von knapp CHF

7 Mio. vereinnahmt werden; davon entfiel ein Grossteil auf den

Verkauf einer Liegenschaft in Luzern. Unter dem Strich resultierte

ein Gewinn von CHF 215 Mio. (-5,2%).



Neue Organisationsstruktur per 1. Januar 2017



Auf Anfang 2017 trat die neue, verschlankte Organisationsstruktur

der Migros Bank in Kraft. Die bisherigen Geschäftsbereiche wurden neu

gruppiert, so dass sich die Geschäftsleitung seit 1. Januar 2017 wie

folgt zusammensetzt: Harald Nedwed (Präsident der Geschäftsleitung),

Stephan Wick (Logistik, Vize-Präsident der Geschäftsleitung), Marcel

Egloff (Firmenkunden), Markus Maag (Private Kunden), Rolf Knöpfel

(Innovation und Marketing), Andreas Schindler (Risikomanagement und

Finanzen).



Ziel der Reorganisation war, die Führung im Verkauf effizienter zu

gestalten, um zeitnaher auf Marktveränderungen und sich wandelnde

Kundenbedürfnisse zu reagieren. Zu diesem Zweck wurden die bisherigen

Segmente Privat- und Premiumkunden zusammengelegt. Das bringt noch

mehr Kundennähe. So gibt es künftig z.B. in allen 67 Niederlassungen

Berater für individuell betreute Kunden sowie Beratungsmöglichkeiten

zum gesamten Anlageuniversum der Migros Bank.



Die neue Unternehmensstruktur widerspiegelt zudem den Ausbau des

Anlage- und Firmenkundengeschäfts. So werden im laufenden Jahr die

Anlagekompetenz und -palette verbreitert und das Firmenkundengeschäft

arbeitet an einer Verstärkung in fünf erfolgversprechenden Bereichen:

Investitionsgüterleasing, Immobiliendienstleistungen,

Gesundheitsbranche, vertiefte Kooperation mit der Migros-Gruppe und

ihren Partnern sowie die Prüfung eines Einstiegs in den

Start-up-Markt. Ausdrücklich kein Ziel dieser neuen

Organisationsstruktur war die Einsparung von Personalkosten.



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017



Angesichts der anhaltenden Negativzinsen und des damit verbundenen

Margendrucks wird das Geschäftsumfeld 2017 herausfordernd bleiben.

Die Migros Bank sieht sich gut aufgestellt - für Zuversicht sorgen

die Effizienzgewinne und die erhöhte Innovationskraft dank der neuen

Organisationsstruktur, die Stärkung des Anlage- und

Firmenkundengeschäfts sowie die neuen, zukunftsgerichteten

Beratungs-Tools.



Originaltext: MIGROS BANK

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003023

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003023.rss2



Kontakt:

Urs Aeberli, Public Relations Migros Bank

Tel: 044 839 88 01, E-Mail: medien@migrosbank.ch