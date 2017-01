Hamburg (ots) - Schlagerfans können NDR Plus jetzt auch über Satellit (DVB-S Radio) hören. Damit haben die Hörerinnen und Hörer im Norden neben DAB+ und dem Internet nun eine weitere Möglichkeit, das neue Schlager-Radioprogramm des NDR zu empfangen.



Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg: "Die vielen positiven Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer zeigen, dass die Entscheidung, ein reines Schlagerformat mit besonderem norddeutschen Flair anzubieten, richtig war. Da ist es uns natürlich ein wichtiges Anliegen, dieses Angebot über alle digitalen Ausspielwege zu präsentieren, um so viele Schlagerfans wie möglich zu erreichen. Mit dem Empfang via Satellit wurde eine Lücke geschlossen."



Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Die digitale Verbreitung der NDR Radioprogramme ermöglicht uns, den Hörerinnen und Hörern attraktive Zusatzformationen anzubieten. Ob visuell aufbereitete Informationen als sogenannte Slideshow im Digitalradio DAB+ oder Sendungstitel, Programmvorschau bzw. ein elektronischer Programmführer (EPG) beim Satellitenempfang, die digitale Verbreitung unserer Programme bietet einfach mehr Radio."



NDR Plus sendet rund um die Uhr das Beste aus 50 Jahren Schlagergeschichte. Auf dem Programm stehen vornehmlich deutschsprachige Musiktitel ergänzt durch einen Mix aus internationalen Schlagern, Evergreens und instrumentaler Musik. Aus der zentralen Hörfunk-Nachrichtenredaktion des NDR kommen zu jeder vollen Stunde Nachrichten und Wetter; im Anschluss gibt es aktuelle Verkehrsinformationen für den Norden.



NDR Plus ist ein gemeinschaftliches Projekt aller vier Landesprogramme unter Federführung des Landesfunkhauses Hamburg und der Programmdirektion Hörfunk des NDR.



Sofern bereits Radioprogramme der ARD digital über Satellit empfangen werden, signalisiert der DVB-S Empfänger automatisch, dass es ein neues Programm gefunden hat. Bei manchen Geräten kann es aber auch sein, dass noch ein Programmsuchlauf manuell durchgeführt werden muss.



Über DVB-S Radio können nun alle NDR Radioprogramme in Premiumqualität europaweit empfangen werden. NDR 2, N-JOY, NDR Info, NDR Info Spezial, NDR Kultur, NDR Blue sowie die Landesprogramme NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3 werden bereits über den digitalen Hörfunksatelliten ausgestrahlt. Neu hinzu kommt NDR Plus.



Parallel zu den Hörfunkprogrammen werden über DVB-S Radio auch begleitende Zusatzinformationen übertragen. Sie umfassen Sendungstitel, Dauer, Inhalte zur Sendung und eine Programmvorschau. Die Informationen können entweder mit dem eingebauten Navigator des Satelliten-Receivers oder über die Elektronische Programmzeitschrift (EPG) angezeigt werden.



NDR Plus ist weiterhin auch im Digitalradio (DAB+) und als Livestream im Internet zu hören. Für Smartphones und Tablets bietet die NDR Radio App eine einfache und direkte Empfangsmöglichkeit.



Für individuelle Fragen erreichen Sie den NDR per Mail unter technik@ndr.de sowie über eine Service-Hotline. Unter 08000/637099 beantworten Fachleute täglich von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr alle Fragen rund um den digitalen Empfang. Detaillierte Informationen zu den Empfangsmöglichkeiten sowie zu den Zusatzangeboten im Digitalradio (DAB+) bietet der NDR zudem im Internet unter ndr.de.



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Ralph Coleman Tel.: 040/4156-2302







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse