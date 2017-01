EQS Group-News: labfolder GmbH / Mot-clé(s): Autres/Introduction d'un produit labfolder lance la version française de son logiciel de gestion de données, de renommée mondiale, destiné aux laboratoires



17.01.2017 / 10:00 -------------------------------------------------------------------------------- labfolder lance la version française de son logiciel de gestion de données, de renommée mondiale, destiné aux laboratoires



Berlin, le 17 janvier 2017- labfolder GmbH, fournisseur d'une plate-forme numérique de gestion de données destiné aux laboratoires, annonce aujourd'hui le lancement de la version française de son logiciel de gestion. Les utilisateurs peuvent bénéficier de tous les avantages offerts par labfolder, tels que la gestion efficace des données scientifiques, les outils de nouvelle génération améliorant la collaboration entre laboratoires et la gestion des équipes, ainsi que la garantie du respect des normes de l'industrie, en anglais, en allemand et désormais également en français.



Dans le domaine de la recherche internationale, l'anglais est la langue couramment utilisée dans la plupart des laboratoires. Cependant, sur les marchés régionaux, la majorité du personnel des laboratoires préfère généralement utiliser sa langue maternelle pour travailler. Après le lancement réussi de l'édition allemande de labfolder l'année dernière, les francophones peuvent désormais utiliser la plateforme en français, un atout qui va contribuer à faciliter la collaboration entre les équipes à l'internationale.



Dernièrement, le nombre de collaborations multinationales, auxquelles des équipes françaises ont participé, a fortement augmenté. Par exemple, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), organisme de recherche fondamentale le plus important d'Europe et un des acteurs mondiaux les plus influents en matière de recherche dans plusieurs disciplines scientifiques, est impliqué dans de nombreux partenariats et projets internationaux. Bon nombre de chercheurs du CNRS mènent des recherches dans des instituts à l'étranger et co-publient des articles avec leurs partenaires internationaux. En conséquence, on constate une augmentation de la demande de solutions de gestion de données performantes pouvant être utilisées par différents pays et partagées entre eux. Le logiciel labfolder, désormais disponible en anglais, en allemand et en français, permet à ces partenariats de se développer sans obstacle linguistique.



«En proposant labfolder dans les trois langues les plus parlées en Europe et au Canada, non seulement nous améliorons l'offre destinée à nos clients suisses, canadiens et français, mais nous proposons également une plate-forme innovante qui va faciliter les collaborations européennes et internationales», commente Joris Van Wilsen, Directeur général de labfolder GmbH. «Le nombre de projets menés dans le cadre de coopérations scientifiques européennes et internationales connait une croissance rapide et labfolder offre à l'ensemble du personnel des laboratoires la possibilité de participer plus facilement à ces coopérations internationales. labfolder permet aux grandes institutions transnationales de modifier les paramètres de langue et de sauvegarder des données en fonction des besoins de leurs partenaires locaux. Nous proposons également aux instituts de recherche, financés par les pouvoirs publics, une solution permettant un transfert rapide et complet d'ensembles de données scientifiques vers des bases de données de publications, une procédure de plus en plus demandée par les agences commanditaires.»



À propos de labfolder GmbH



labfolder connecte en toute sécurité les chercheurs, les laboratoires, les sociétés ou les organismes internationaux sur une plateforme destinée aux membres des équipes de travail, où sont réunies leurs notes, leurs outils, leurs documents et les données de leurs recherches. En proposant cette plateforme de gestion pour l'intégralité du cycle de vie d'un processus scientifique en laboratoire, labfolder permet aux chercheurs de gérer et de partager leurs données plus facilement, pour gagner du temps et optimiser la rentabilité de nombreuses tâches effectuées en laboratoire, tout en accélérant l'innovation. labfolder veille à ce que la gestion des données respecte les directives du laboratoire.



labfolder est utilisé par plus de 13 000 chercheurs dans le monde entier, toutes disciplines confondues. Cette technologie est également utilisée par les scientifiques des domaines de l'enseignement, industriel et pharmaceutique dans des laboratoires dédiés à la R&D, l'analyse et la production. L'augmentation de la demande de solutions numériques capables de gérer les quantités croissantes de données dans un environnement réglementé a favorisé l'innovation continue de labfolder, soutenue par des investisseurs comme Peppermint Ventures, IBBbet, Vogel Ventures ainsi qu'un consortium de business angels.



labfolder a été créé en 2013 par le biochimiste Simon Bungers et le biophysicien Florian Hauer. Depuis 2015, Joris van Winsen assure le poste de Directeur financier et Directeur général.



Contact Presse Site Internet :www.labfolder.com Adresse: Dr. Florian Hauer Blog :blog.labfolder.com labfolder GmbH +49 (0) 30 91572642 Twitter :@labfolder Pettenkofer Str. 4a +49 (0) 176 24337833 LinkedIn :linkedin.com/company/labfolder 10247 Berlin fh@labfolder.com FB :facebook.com/labfolder Allemagne Anne Hennecke MC Services AG +49 (0) 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu



-------------------------------------------------------------------------------- Fin du communiqué aux médias --------------------------------------------------------------------------------



537035 17.01.2017