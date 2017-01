Bad Marienberg - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im Januar 2017 leicht an, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Index liegt bei 16,6 Punkten und damit 2,8 Punkte über dem Wert des Vormonats.

Den vollständigen Artikel lesen ...