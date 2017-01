Köln - Sowohl in den USA als auch in Europa berücksichtigen Anleger bei der Asset-Allokation zunehmend die potenziellen Folgen steigender Zinsen, so die Experten von Generali Investments.Insbesondere diejenigen, die einen höheren Anteil an festverzinslichen Werten halten würden, müssten sich von vornherein gegen Risiken absichern, um den Marktwert ihrer Anlagen zu schützen.

Den vollständigen Artikel lesen ...