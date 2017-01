Frankfurt - Die zentrale Botschaft der EZB-Pressekonferenz vom 8. Dezember bestand darin, dass die Notenbank den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung nicht überstürzen wird, so die Analysten der DekaBank.Dies sollte langlaufenden Bundesanleihen zunächst Unterstützung verleihen. Mittelfristig dürfte sich die Diskussion über ein so genanntes Tapering jedoch belastend auswirken. Eine sich fortsetzende wirtschaftliche Erholung und zunehmende Inflationsraten dürften den Bedarf an einem weiteren monetären Stimulus infrage stellen, und die gelockerten Regeln des Wertpapierkaufprogramms würden keine Käufe weit über das Jahresende 2017 hinaus zulassen. Auch in den kürzeren Laufzeitbereichen rechne man mit höheren Renditen von Bundesanleihen, denn den Kauf von Papieren mit Renditen unterhalb des Einlagensatzes von -0,40% dürfte die EZB eher restriktiv handhaben. (Ausgabe Januar/Februar 2017) (17.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...