Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Schlussquartal 2016 deutliche Kursgewinne verbucht, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniStrategie: Offensiv (ISIN DE0005314447/ WKN 531444).Unter dem Strich habe sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 4,4 Prozent verbessert. In den USA sei der Dow Jones Industrial Average um 7,9 Prozent geklettert, der marktbreite S&P 500 habe 3,3 Prozent fester geschlossen. Beide Indices hätten im Dezember Rekordstände erreicht. Grund hierfür sei die Wahl Trumps und sein in Aussicht gestelltes Konjunkturprogramm gewesen.

