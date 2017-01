Frankfurt - Um Weihnachten herum drehte die Goldpreisentwicklung nach oben, so die Analysten der DekaBank.Dies sei relativ zeitgleich mit dem Dreh des Euro/US-Dollar-Wechselkurses geschehen. Seit ein paar Wochen stütze also ein schwächerer Außenwert des US-Dollar gegenüber dem Euro den Goldpreis. Sicher spiele dabei auch die Wiedergeburt der Inflationsdebatte eine Rolle. Insbesondere in den USA erwarten die Analysten der DekaBank im Prognosezeitraum Inflationsraten von mehr als 2%. Nach der Pressekonferenz von Donald Trump am 11. Januar habe der Goldpreis kurzzeitig sogar die 1.200 US-Dollar-Marke übersprungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...