Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenbeginn stellen sich Händler an der Wall Street am Dienstag auf Verluste zum Handelsstart ein. Dabei sind zunächst alle Augen gen Europa gerichtet: Denn die britische Premierministerin Theresa May dürfte in ihrer viel beachteten Rede zum "Brexit" endlich Farbe bekennen, so die Erwartung im Handel.

Alles deutet darauf hin, dass May für einen "harten Brexit" plädieren werde, also dazu bereit sei, auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Zuwanderung durchzusetzen, heißt es im Handel.

Zwar hatte der designierte US-Präsident Donald Trump Großbritannien kürzlich ein Freihandelsabkommen nach erfolgtem Brexit angeboten und darüber hinaus kein gutes Haar an der EU gelassen, doch die wirtschaftlichen Folgen für die globale sowie die US-Konjunktur im Zuge des Brexits bleiben unklar.

Anleger in den USA folgen im Vorfeld der May-Rede den globalen Trends und meiden Aktien. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 suggeriert eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt.

Daneben elektrisiert eine Milliarden-Transaktion die Investoren. Die beiden Tabakkonzerne British American Tobacco (BAT) und Reynolds American haben sich auf den Zusammenschluss zur weltweiten Nummer eins entschlossen. BAT verbesserte die bisherige Offerte für den US-Rivalen auf nun insgesamt 49,4 Milliarden US-Dollar für den Anteil von 57,8 Prozent, der dem britischen Konzern noch nicht gehört. Insgesamt wird Reynolds, Hersteller unter anderem der Zigarettenmarke Camel, mit 85,5 Milliarden Dollar bewertet.

Vorbörslich ziehen beide Titel an: Während Reynolds um 4,2 Prozent zulegen, sind es bei BAT immerhin noch 0,5 Prozent.

January 17, 2017 06:13 ET (11:13 GMT)

