Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der DIW-Direktor Marcel Fratzscher haben gemeinsam für höhere staatliche Investitionen geworben. "Wenn wir weiter eine erfolgreiche Volkswirtschaft mit gut bezahlten Arbeitsplätzen bleiben wollen, dann müssen wir nicht nur den Investitionsstau der Vergangenheit aufholen", sagte Gabriel am Dienstag auf einem Zukunftssymposium in Berlin. Er wiederholte seine Forderung, den Überschuss des Bundes von rund 6 Milliarden Euro in Bildung und Infrastruktur zu stecken.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will das Geld für die Schuldentilgung verwenden, was der Wirtschaftsminister für falsch hält. Unterstützung erhielt er vom Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Wir sollten diese goldenen Jahre jetzt nutzen", sagte Fratzscher auf dem Symposium.

Er schlug vor, in Deutschland flächendeckend Glasfaserkabel für schnelles Internet zu verlegen. Der Ökonom bezifferte die Kosten auf 60 bis 80 Milliarden Euro. "Deutschland hat eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen", meinte der DIW-Direktor. Damit lasse sich der Wandel zur digitalen Wirtschaft kaum bewältigen.

Die international bekannte Ökonomin Mariana Mazzucato von der University of Sussex erklärte bei der Veranstaltung, dass der deutsche Staat aktiv in Startups investieren müsste, um den Erfolg des Silicon Valley in der digitalen Wirtschaft kopieren zu können. "Der Staat muss aktiv (junge Unternehmen) auswählen", sagte Mazzucato. Dazu gehöre auch, die Überschüsse im Haushalt nicht nur zur Schuldentilgung zu nutzen, sondern aktiv für Deutschland einzusetzen.

Bundesminister Gabriel sagte: "Die konservative Antwort lautet: Sparen, Schulden tilgen, kein Risiko eingehen. Damit schaffen wir aber keine nachhaltigen Impulse für Wachstum und Beschäftigung. Eher befördern wir gegenteilige Effekte: Wenn wir jetzt bei niedrigen Zinsen und staatlichen Überschüssen einem Verfall des öffentlichen Vermögens zusehen, werden wir das in Zukunft teuer bezahlen müssen; durch abnehmende Wettbewerbsfähigkeit und weniger Wachstum."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2017 06:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.