Die Türkische Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter der Silvesternacht in Istanbul festgenommen. Der Verdächtige ist geständig, die Tat im Auftrag des IS begangen zu haben. Er hielt sich offenbar in Istanbul versteckt.

Die türkische Polizei hat nach offiziellen Angaben den Attentäter gefasst, der in der Silvesternacht 39 Menschen in dem Istanbuler Nachtclub "Reina" tötete. Nach einer zweiwöchigen landesweiten Fahndung sei er im Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, teilte Gouverneur Vasip Sahin am Dienstag mit. Den Namen des Mannes gab er mit Abdulgadir Mascharipow an. Er sei 1983 in Usbekistan geboren und in Afghanistan ausgebildet worden. Nach Sahins Worten ist Mascharipow geständig. Seine Fingerabdrücke stimmten mit jenen überein, die am Tatort gefunden worden seien, sagte der ...

