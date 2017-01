Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag weiter im Minus. Der Leitindex SMI ist nach den Verlusten im frühen Handel in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Die Investoren seien derzeit verunsichert und hielten sich vor der Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit zurück. Laut dem in Auszügen veröffentlichtem Redetext strebt sie keine "Teilmitgliedschaft" an.

Breits zum Wochenbeginn hatte der Ausblick auf einen harten Brexit sowie ein Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump für einen Stimmungsdämpfer bei den Investoren gesorgt. Die Äusserungen von Trump könnten einen Gegensatz zwischen Europa und den USA entstehen lassen, hiess es. Das würde die Aussichten für europäische Firmen in den USA eintrüben. Auf der Konjunkturseite sorgte eine stärker als erwartete Inflation in Grossbritannien für eine leichte Erholung beim Pfund. Am Nachmittag steht in den USA der Empire State Index auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz vor dem Mittag 0,51% tiefer bei 8'319,70 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,49% auf 1'324,90 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,46% auf 9'079,60 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, sechs im Plus und einer (Roche) unverändert.

Die Aktien des Sanitärtechnikunternehmens Geberit (+2,5%) sind nach Zahlen stärkster ...

