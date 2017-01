Udine, Italien (ots/PRNewswire) -



Lima Corporate ist sehr stolz, die Ankunft eines neuen Mitglieds im Beratungsgremium bekanntgeben zu können.



Seit 1. Januar ist Herr Bruno A. Melzi als Mitglied des Beratungsgremiums Teil des Lima Unternehmens. Herr Melzi kam im Jahr 1990 als Managing Director für Italien zu Zimmer Inc. Von 1997 bis 2000 war er Vice President Europe und von 2000 bis 2003 war er President für die Region EMEA. Vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2005 war er Vorsitzender für International EMEA & Japan mit direkter Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal, Recht und Kommunikation. Von 2005 bis 2013 war Herr Melzi Vorsitzender für Zimmer EMEA. Herr Melzi spielte eine wichtige Rolle in der Integration der internationalen Unternehmen Zimmer Holdings Inc. und Centerpulse. Herr Melzi verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Orthopädie- und Medizingerätebranche und war bereits für Johnson & Johnson Italien sowie Smith & Nephew tätig. Er hat einen Abschluss in Jura von der Universität Pavia (Italien).



"Ich bin sehr stolz, dass Herr Melzi sich dazu entschlossen hat, Teil des Beratungsgremiums zu werden und das er an dieses aufregende Projekt glaubt", erklärte Luigi Ferrari, CEO von Lima Corporate. "Sein fundierter Hintergrund, seine umfassende Erfahrung in Orthopädie und seine vielfältigen Kompetenzen werden mit Sicherheit die Position von Lima Corporate auf dem Markt steigern", erklärte Herr Ferrari.



"Ich freue mich, dass ein weiterer Branchenveteran mit einer erfolgreichen Geschichte Teil des Beratungsgremiums wird, wodurch die starke Dynamik von Lima widergespiegelt wird. Das Beratungsgremium freut sich sehr, zusammen mit Bruno das Management von Lima zu unterstützen", erklärte Valentin Chapero, Vorsitzender des Beratungsgremiums.



Informationen zu Lima Corporate



Lima Corporate ist ein globaler Medizingerätehersteller und Anbieter rekonstruktiver orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die sich der Herausforderung der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten stellen. Die in Italien ansässige Lima Corporate engagiert sich in der Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren, um Chirurgen zu ermöglichen, für jeden einzelnen Patienten die ideale Lösung zu wählen. Das Angebot von Lima Corporate umfasst Korrektur großer Gelenke, primäre Implantate und komplette Systeme für Extremitäten inklusive Fixierung.



Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte http://www.limacorporate.com.



