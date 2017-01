Snapchat-Erfinder Evan Spiegel will die Macht potenzieller Investoren nach dem Börsengang offenbar beschränken. Wie viele Gründer im Valley treibt ihn die Angst vor einem Kontrollverlust um.

Gemeinhin zerfällt die Tech-Welt in zwei Teile: in die eine Seite, die programmieren kann und in die andere, die bloß Geld kostet. Software-Ingenieure blicken gerne auf die Manager, Buchhalter, Marketingleute und PR-Burschen in ihren Firmen herab, die scheinbar nichts zur Wertsteigerung beitragen und außerdem gefährlich werden können.

Allen steht mahnend das Schicksal von Apple-Gründer Steve Jobs vor Augen, der sich mit Pepsi-Verwalter John Sculley den größten Feind ins Haus holte. 1985 warf Sculley Jobs aus der Firma. Mit dem Apfel-Konzern ging es danach steil bergab, bis Jobs zwölf Jahre später zurückkehrte.

Seither fürchten Gründer den Kontrollverlust. Sie wollen verhindern, dass Nicht-Techniker, Geschäftsleute, Investoren, zu viel Einfluss gewinnen. Evan Spiegel ist da keine Ausnahme. Vor dem für März erwarteten Börsengang seines Start-ups Snap Inc. will der 26-Jährige nach einem Bericht des "Wall ...

