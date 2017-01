Liebe Leser,

für Apple-Fans dürfte 2016 ernüchternd gewesen sein. Wer "The next big thing" erwartet hatte, wurde enttäuscht. Es gab zwar zwei neue Smartphones, ein neues Tablet und MacBook sowie zuletzt Bluetooth- Kopfhörer. Die Geräte konnten jedoch die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, nicht erfüllen. Dazu kamen merkwürdige Werbekampagnen sowie ein sich abzeichnendes Akku-Problem. Bisher war die hohe Kundenbindung Apples Paradedisziplin. In Zeiten von rückläufigen Smartphone-Verkäufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...