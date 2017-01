DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.258,20 -0,63% +0,98% Euro-Stoxx-50 3.267,78 -0,81% -0,69% Stoxx-50 2.999,21 -0,63% -0,38% DAX 11.436,25 -1,03% -0,39% FTSE 7.297,29 -0,41% +2,16% CAC 4.844,71 -0,77% -0,36% Nikkei-225 18.813,53 -1,48% -1,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,42% +84

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,04 52,37 +1,3% 0,67 -1,3% Brent/ICE 56,53 55,86 +1,2% 0,67 -0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,71 1.203,18 +1,1% +13,53 +5,7% Silber (Spot) 17,07 16,81 +1,5% +0,26 +7,2% Platin (Spot) 991,75 983,50 +0,8% +8,25 +9,8% Kupfer-Future 2,65 2,66 -1,7% -0,04 +5,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenbeginn stellen sich Händler an der Wall Street am Dienstag auf Verluste zum Handelsstart ein. Dabei sind zunächst alle Augen gen Europa gerichtet: Denn die britische Premierministerin Theresa May dürfte in ihrer viel beachteten Rede zum "Brexit" endlich Farbe bekennen, so die Erwartung im Handel. Alles deutet darauf hin, dass May für einen "harten Brexit" plädieren werde, also dazu bereit sei, auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Zuwanderung durchzusetzen, heißt es im Handel. Zwar hatte der designierte US-Präsident Donald Trump Großbritannien kürzlich ein Freihandelsabkommen nach erfolgtem Brexit angeboten und darüber hinaus kein gutes Haar an der EU gelassen, doch die wirtschaftlichen Folgen für die globale sowie die US-Konjunktur im Zuge des Brexits bleiben unklar. Anleger in den USA folgen im Vorfeld der May-Rede den globalen Trends und meiden Aktien. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 suggeriert eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt.

Daneben elektrisiert eine Milliarden-Transaktion die Investoren. Die beiden Tabakkonzerne BAT und Reynolds American haben sich auf den Zusammenschluss zur weltweiten Nummer eins entschlossen. Während Reynolds um 4,2 Prozent zulegen, sind es bei BAT immerhin noch 0,5 Prozent.

GM will laut Kreisen noch in dieser Woche Investitionen von mindestens 1 Milliarde Dollar in verschiedene US-Standorte investieren. Damit scheint auch GM dem designierten US-Präsidenten Trump entgegenzukommen und Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Vorbörslich wird der Titel noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

22:24 United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +8,2 zuvor: +9,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Vor der Rede der britischen Premierministerin May zum Brexit leiden Aktien unter Gewinnmitnahmen: Gefragt ist dagegen die Krisenanlage Gold. Im Handel wird ein harter Brexit als negativ für Großbritannien sowie die EU gewertet. Aktuell erholt sich das Pfund aber auf deutlich. Stützend wirkten Aussagen des künftigen US-Präsidenten Trump, der Großbritannien schnelle bilaterale Handelsabkommen in Aussicht gestellt habe, heißt es. Neben dem Gold werden auch andere sogenannte sichere Häfen favorisiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere fällt. Der Yen neigt ebenfalls zur Stärke. Unter der allgemeinen Verunsicherung leiden erneut vor allem die Autowerte mit Abschlägen von bis zu 1,6 Prozent. Aber auch Adidas, Heidelbergcement und Thyssen geben nach. Größter Verlierer bei den europäischen Sektorenindizes sind die Rohstoffaktien mit einem Index-Minus von 1,4 Prozent, gefolgt von den Autowerten, die 1,2 Prozent abgeben. Lediglich Fiat legen zu und zwar um gut 1 Prozent. Stützend wirken hier gute Absatzzahlen im abgelaufenen Jahr. Klarer Gewinner im DAX sind Lufthansa. Sie steigt um gut 6 Prozent. Grund sind Spekulationen über einen Einstieg von Etihad. Beiersdorf ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Die "Nivea-Aktie" gibt um 0,3 Prozent nach. In London profitieren Rolls-Royce davon, dass der Motorenbauer gegen Zahlung von 671 Millionen Pfund den Vorwurf der Bestechung und Korruption aus der Welt geräumt hat. Die Aktie gewinnt 7,6 Prozent. BAT hat sein Gebot für eine Fusion mit Reynolds in den USA erhöht. Die Aktie fällt um 0,3 Prozent. Verkauft werden nach vorläufigen Geschäftszahlen Zalando, sie geben um 4,1 Prozent nach. Etwas besser als der breite Markt liegen erneut Eon und RWE. Laut Börsenzeitung dürfte die Verbuchung der Rückstellungen für den Rückbau der Atomkraftwerke nach dem Atom-Deal mit der Bundesregierung in den kommenden Jahren bei beiden Unternehmen für höhere Gewinne sorgen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0708 +0,58% 1,0647 1,0595 +1,8% EUR/JPY 120,8221 +0,00% 120,8176 120,98 -4,8% EUR/CHF 1,0712 -0,13% 1,0726 1,0723 +0,0% EUR/GBP 0,8797 -0,24% 0,8788 1,1372 +3,2% USD/JPY 112,82 -0,58% 113,48 114,18 -3,5% GBP/USD 1,2171 +0,45% 1,2117 1,2050 -1,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Rede der britischen Premierministerin May wollten die Anleger kein Risiko eingehen. Statt Aktien kauften sie den als Fluchtwährung beliebten Yen oder Gold. In Schanghai schafften die Kurse ein kleines Plus, nachdem sie - ähnlich wie am Vortag, wenn auch nicht ganz so heftig - kurz vor Handelsende abgesackt waren. Händler vermuteten Käufe staatlicher Fonds hinter der Erholung. Laut vorab veröffentlichten Auszügen aus der Rede Mays will Großbritannien "keine Teil-Mitgliedschaft in der EU", sondern mit dem Austritt aus dem gemeinsamen Markt einen klaren Schnitt vollziehen. Daraus schließen Beobachter, dass die Premierministerin der Kontrolle der Landesgrenzen und der Einwanderung Priorität vor dem Zugang zum europäischen Binnenmarkt einräumt. Weitere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger waren fehlende Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, und die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag. Unter den politischen Unsicherheiten litten besonders die Aktien der Banken. Neben der May-Rede und der Trump-Präsidentschaft nannten Marktteilnehmer auch die Wahlen in Frankreich und Deutschland, die allerdings erst im späteren Verlauf des Jahres anstehen. In Tokio verbilligen sich Sumitomo Mitsui um 1,4 Prozent und Mizuho Financial Group um 1,6 Prozent. Mitsubishi UFJ verloren 1,5 Prozent. Sie seien ihren europäischen Pendants nach unten gefolgt, sagten Händler. In Sydney büßten Rio Tinto 0,8 Prozent ein, nachdem die Titel anfangs noch von den Produktionsdaten des Bergbaukonzerns profitiert hatten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen im Sektor, der am Montag zugelegt hatte.

CREDIT

Europas Kreditmärkte präsentieren sich vor der mit Spannung erwarteten Rede der britischen Premierministerin Theresa May wenig verändert. Alles deutet darauf hin, dass May für einen "harten Brexit" plädieren wird. Bei Credits spielt das Thema dessen ungeachtet bislang nur eine untergeordnete Rolle. Hauptgrund dafür dürfte das laufende Wertpapierkaufprogramm von Unternehmensanleihen der EZB (CSPP) sein, das grundsätzlich stützend für die Anlageklasse wirke. Im Handel wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass britische Unternehmensanleihen leiden könnten, je mehr sich ein "harter Brexit" abzeichne.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf steigert Umsatz 2016 stärker als erwartet

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz stieg laut vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen um 1 Prozent auf 6,75 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Marken wie Nivea, Eucerin oder La Prairie mitteilte. Organisch, sprich wechselkursbereinigt, erhöhten sich die Erlöse im Gesamtjahr um 3,2 Prozent.

Deutsche Bank könnte Boni für 2016 zurückhalten - Zeitung

Die Deutsche Bank könnte laut einem Zeitungsbericht nach ihrem Milliardenvergleich im US-Hypothekenskandal den Großteil ihrer Bonuszahlungen für das vergangene Jahr zurückhalten: Bis zu 90 Prozent der Banker und Händler erhalten möglicherweise keine Erfolgsprämie, berichtet die Zeitung New York Post unter Berufung auf Kreise.

Audi baut Kooperation mit chinesischem Partner aus

Audi baut seine Kooperation mit dem chinesischen Partner auf dem Wachstumsmarkt aus. Die Volkswagen-Tochter hat mit der FAW Group einen 10-Jahres-Plan unterzeichnet, wie Audi mitteilte. Der Premiumhersteller will sein lokal bei FAW VW produziertes Modellportfolio "deutlich erweitern" und neue Segmente erschließen, auch mit elektrifizierten Automobilen.

Deutsche Bahn erzielt im Streit mit Frachtkartell Vergleich mit Fluggesellschaft

Im Ringen um Entschädigung für Preisabsprachen bei Frachtflügen hat die Deutsche Bahn einen Erfolg erzielt. Im Schadensersatzprozess vor dem Kölner Landgericht einigte sich der Konzern mit der Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) auf einen Vergleich, wie Bahn-Vorstandsmitglied Ulrich Weber der Rheinischen Post sagte.

Zalando erreicht erstmals Umsatzmilliarde im Quartal

Der Modeonlinehändler Zalando hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Im vierten Quartal stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 25 bis 26 Prozent auf rund 1,086 bis 1,094 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei rund 1,14 Milliarden. Damit knackte Zalando erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze.

Umsatzwachstum bei Alstom verlangsamt sich im 3. Quartal

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom ist in seinem dritten Geschäftsquartal 2016/17 deutlich langsamer gewachsen als im ersten Halbjahr. Der Umsatz stieg von Oktober bis Dezember um 3,1 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, wie der Hersteller des Hochgeschwindigkeitszuges TGV mitteilte. Der Analyst der Deutschen Bank, Gael De Bray, hatte mit 1,79 Milliarden Euro deutlich mehr erhofft.

British American Tobacco übernimmt Reynolds

Die beiden Tabakkonzerne British American Tobacco (BAT) und Reynolds American haben sich auf den Zusammenschluss zur weltweiten Nummer eins entschlossen. British American Tobacco (BAT) verbesserte die bisherige Offerte für den US-Rivalen auf nun insgesamt 49,4 Milliarden US-Dollar für den Anteil von 57,8 Prozent, der dem britischen Konzern noch nicht gehört. Insgesamt wird Reynolds, Hersteller unter anderem der Zigarettenmarke Camel, mit 85,5 Milliarden Dollar bewertet.

Casino übertrifft nach starken 4. Quartal Gewinnziel für 2016

Der französische Einzelhandelskonzern Casino hat sein Gewinnziel von 500 Millionen Euro für 2016 nach einem starken vierten Quartal leicht übertroffen. Das Unternehmen, das Supermärkte in Frankreich und im Ausland betreibt, steigerte im vierten Quartal seinen Umsatz um 9,1 Prozent auf 10,03 Milliarden Euro. Dabei sanken die Umsätze in Frankreich um 0,5 Prozent, was durch ein kräftiges Wachstum in Brasilien und Kolumbien mehr als ausgeglichen wurde.

Hyundai will bis zu 3,1 Milliarden Dollar in USA investieren

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai will bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar in seine bestehenden Werke in den USA investieren. Zudem prüft Hyundai Motor den Bau einer neuen Fabrik im profitabelsten Automarkt der Welt, wodurch tausende von neuen Arbeitsplätzen entstehen würden.

Lindt & Sprüngli steigert Umsatz trotz schwierigem Marktumfeld

Der Schweizer Edel-Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli ist 2016 schneller gewachsen als der Gesamtmarkt. Die Gruppe konnte ihren Umsatz um 6,8 Prozent auf 3,9 Milliarden Schweizer Franken steigern. Bereinigt um Währungseffekte wuchs der Umsatz um 6 Prozent und lag damit am unteren Ende der strategischen Zielbandbreite von 6 bis 8 Prozent.

Solvay passt Finanzergebnisse nach Veräußerungen an

Das belgische Chemieunternehmen Solvay hat seine Finanzergebnisse für 2015 und für die ersten neun Monate 2016 nach der Veräußerung der Geschäftsbereiche Acetow und Vinythai angepasst. Die bereinigten Nettoumsatzerlöse 2015 beliefen sich auf 11,4 Milliarden Euro, verglichen mit 12,4 Milliarden vorher. Für die ersten neun Monate 2016 wurden sie auf 8,1 von 8,8 Milliarden Euro korrigiert.

Wal-Mart will mit Blick auf Trump 10.000 Jobs in den USA schaffen

Die US-Einzelhandelskette Wal-Mart will in diesem Jahr rund 10.000 Arbeitsplätze in den USA schaffen. Selbst der größte private Arbeitgeber des Landes fühlt sich offenbar gedrängt, vor der Amtseinführung des gewählten neuen Präsidenten Donald Trump amerikanisches Jobwachstum zu propagieren.

