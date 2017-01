Coburg (ots) - Bei der HUK-COBURG-Krankenversicherung haben die rund 3,5 Millionen Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihre Rechnungen über eine neue App schnell, sicher und einfach per Smartphone oder Tablet beim Versicherer einzureichen.



Die Kunden können die Rechnungen und Belege abfotografieren und dann direkt an die HUK-COBURG-Krankenversicherung übermitteln. Die Anwendung ist dabei sehr bequem:



Der Anwender erhält gezielte Hinweise, wie er die Belege am besten abfotografiert. Erkennt die App, dass eine entsprechende Qualität vorliegt, erstellt sie automatisch ein Foto. Einmal erfasste Rechnungen kann der Versicherte auch später noch abrufen. Die Belege werden über modernste und zertifizierte Algorithmen verschlüsselt und direkt an die HUK-COBURG-Krankenversicherung gesendet. Jährlich werden bei der HUK-COBURG-Krankenversicherung rund 1,5 Millionen Leistungsanträge eingereicht, das entspricht über sechs Millionen Rechnungen.



"Die Erwartungen der Kunden bezüglich mobiler Services wachsen rasant - und das nicht nur bei der jüngeren Zielgruppe. Mittlerweile sind mobile Endgeräte nützliche Helfer für viele Dinge im täglichen Leben. Daher ergreifen auch wir die Chance, um mit Apps den Alltag für unsere Versicherten zu erleichtern. Wir haben die App ausführlich getestet und haben von allen Beteiligten ein sehr positives Feedback bekommen. Mit der neuen App können wir die Leistungsanträge künftig noch schneller bearbeiten zumal auch das Abrechnungsschreiben digital übermittelt wird. Da Postwege und Portokosten vermieden werden, profitieren sowohl der Kunde als auch die HUK-COBURG-Krankenversicherung", sagt Dr. Hans Olav Herøy, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG-Krankenversicherung.



Die Rechnungs-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Playstore zum Herunterladen verfügbar. Die HUK-COBURG-Krankenversicherung erweitert damit ihr digitales Angebot für ihre Kunden: So können sich Versicherte zum Beispiel in einem eigenen, besonders gesicherten Bereich bereits selbst einen Überblick über alternative Versicherungstarife verschaffen.



Pressekontakt: Holger Brendel Tel.: +49 (09561) 96-2082 Email: holger.brendel@huk-coburg.de