Die große Technologiemesse in Las Vegas, die CES, ist vorbei. Und nun ist es Zeit, die Gewinner und Verlierer unter die Lupe zu nehmen.



Das Spektakel in der Wüste mit mehr als 175.000 Besuchern und fast 4.000 Ausstellern dient offensichtlich als Indikator, welche Trends im kommenden Jahr die Diskussion und Technologie beeinflussen werden. Wir begeben uns auf die Suche nach den Haupttrends für Investoren, die heute und in den kommenden Jahren wichtig sind.



Es ist nicht überraschend, dass das Hauptaugenmerk dieses Jahr auf dem gleichen Buzzword liegt wie letztes Jahr: Künstliche Intelligenz (KI). Dieser Nebenzweig der Informatik zeigt auch dieses Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...