Zürich - Das Europäische Patentamt (EPA) fördert Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in ganz Europa, indem es sich einer hohen Qualität verpflichtet und effiziente Dienstleistungen erbringt. Mehr als 160.000 Patentanmeldungen für Erfindungen aus der ganzen Welt gehen jährlich bei der Behörde ein. In den drei bis fünf Jahren, die es dauert, eine Anmeldung zu prüfen, zu erteilen, zurückzuziehen oder abzulehnen, werden Dutzende von Transaktionen erfasst: Jede Quellenangabe, jeder Bericht und jegliche Korrespondenz muss mit der richtigen Akte verknüpft und in den richtigen Prozess eingeordnet werden, damit diese Informationen mit den Business-Intelligence(BI)-Systemen weiter verarbeitet werden können.

Das EPA hat sein Reporting mit SAS effizient umstrukturiert. Mit dem Reporting-Framework Landing Page (LP), das auf der bestehenden SAS Business Intelligence-Plattform aufsetzt, haben Mitarbeiter Einblick in alle Aspekte der Patentsuche, -veröffentlichung, -untersuchung und Genehmigungsprozesse, können Indikatoren überprüfen und Laufzeiten reduzieren.

Die SAS Infrastruktur war Ausgangspunkt einer umfassenden Umstrukturierung innerhalb der Behörde. Verschiedene Phasen des Patenterteilungsprozesses, die man bisher an verschiedenen Standorten und über unterschiedliche elektronische Systeme verwaltet hatte, wurden in einem einheitlichen Stock-Management- und Workflow-System zusammengeführt. Mit SAS wurde daraufhin ein Data Warehouse aufgebaut, das die Basis für die jetzt genutzte Webapplikation bildet. Für detaillierte Datenexploration und Ad-hoc-Analyse wurden in der gesamten Behörde rund 150 Lizenzen des SAS Enterprise Guide eingerichtet. Auf der soliden Basis des SAS Data Warehouse und einer sehr strukturierten und umfassenden Auswahl an Data Marts hat das EPA eine agile und gleichzeitig zentralisierte BI-Schicht aufgebaut, die Daten aus den Berichten des Landing Page Framework bereitstellt.

Die Landing Page setzt auf SAS Stored Process auf, einem webbasierten BI-Visualisierungstool, das die Mitarbeiter des EPA nun als "Single Point of Access" für sämtliche Berichte nutzen. In Form von interaktiven Dashboards wie Balanced ...

Den vollständigen Artikel lesen ...