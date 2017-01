Zürich - Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich die HR-Prioritäten in Unternehmen verschieben: So lässt sich das wichtigste Ergebnis des sechsten HR-Reports zusammenfassen. Insgesamt 591 Führungskräfte haben sich an der Onlineumfrage beteiligt. Das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen führte die Befragung im Auftrag des Personaldienstleisters Hays durch. 22 Prozent der Befragten stammen aus der Schweiz, 68 Prozent aus Deutschland und 10 Prozent aus Österreich.

Im neuen HR-Report 2017 steht die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen auf dem ersten Platz der wichtigsten HR-Themen bzw. Handlungsfelder. Topthema Nummer zwei ist die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Die Vorbereitung der Mitarbeiter auf die digitale Transformation stieg von Rang acht im letztjährigen HR-Report auf den dritten Platz auf.

Zentraler Beschäftigungseffekt der digitalen Transformation ist die Entstehung neuer Tätigkeitsfelder. 55 Prozent der Befragten nannten diesen Faktor.

Die wichtigste Herausforderung bei der Gestaltung des digitalen Wandels sehen die Befragten im Management der Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter (58 Prozent), ...

