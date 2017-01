Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die CSU-Abgeordneten im Bundestag wollen den Haushaltsüberschuss 2016 zur Schuldentilgung verwenden und stellen sich damit gegen den bayerischen Finanzminister Markus Söder. Die CSU-Landesgruppe habe sich "völlig einvernehmlich" für dieses Vorgehen entschieden, erklärte die Vorsitzende Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin.

Söder (CSU) hatte Finanzminister Wolfgang Schäuble aufgefordert, den Überschuss in Höhe von rund 6 Milliarden Euro in Steuerentlastungen für die Bürger umzumünzen. Der CDU-Politiker Schäuble will das Geld hingegen nutzen, um den deutschen Schuldenberg von derzeit 1,273 Billionen Euro abzutragen.

Hasselfeldt erklärte, es mache keinen Sinn, einmalige Haushaltsüberschüsse für eine langfristige Steuerreform zu verwenden. Eine solche Reform solle es nach dem Willen von CSU und CDU in der nächsten Legislaturperiode geben. "Das muss grundlegend und sauber erarbeitet werden", sagte Hasselfeldt.

Keine neuen Ausgaben

Die CSU-Landesgruppe sei deshalb dafür, die Überschüsse für die Tilgung zu verwenden, erklärte Hasselfeldt. Man sei da im Einvernehmen mit dem CSU-Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, betonte sie.

Söder hatte zuvor erklärt, es bringe nichts, spontan Schulden zu tilgen. Der Bund brauche ähnlich wie Bayern "einen langfristigen Schuldentilgungsplan mit jährlichen Raten und einem klaren Entschuldungsziel".

Hasselfeldt wies "reflexartige Forderungen" der SPD zurück, mit dem Überschuss neue Ausgabenwünsche zu befriedigen. Hierzu müsse man wissen, dass von allen Bundesprogrammen für die Länder und Kommunen "nur ein Bruchteil" tatsächlich abgerufen worden sei. Zudem hätten die Länder und Kommunen selbst höhere Steuereinnahmen. Beides spreche gegen die SPD-Vorschläge.

