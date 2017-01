Mainz (ots) -



Mit seiner Kritik an der Europäischen Union und Angela Merkels Flüchtlingspolitik hat der designierte US-Präsident Donald Trump wenige Tage vor seiner Amtseinführung erneut für Aufsehen gesorgt. Entsprechend gespannt blickt die politische Welt auf die feierliche Zeremonie, mit der der 45. US-Präsident am Freitag, 20. Januar 2017, in sein Amt eingeführt wird. Das "ZDF spezial: Amerikas neuer Präsident - Amtseinführung von Donald Trump" um 19.25 Uhr und das "heute-journal" um 22.45 Uhr berichten live aus Washington.



Mit Blick auf das Kapitol, vor dem Trump den Amtseid ablegen wird, begrüßt "ZDF spezial"-Moderator Matthias Fornoff die Zuschauer zu der 45-minütigen Live-Sendung aus der US-Hauptstadt. ZDF-Korrespondenten gehen der Frage nach, welche Auswirkungen Trumps angekündigte Politik auf Amerika und die Welt haben wird. Anlässlich der Zeremonie berichten ZDF-Reporter über Reaktionen aus Brüssel, Moskau und Peking. Als Gesprächsgast im "ZDF spezial" ist Peter Rough, Experte für Fragen der nationalen Sicherheit am Hudson Institut in Washington, D.C.



Claus Kleber informiert die ZDF-Zuschauer am Freitag im "heute-journal" ab 22.45 Uhr ebenfalls live aus Washington. Neben den aktuellen Berichten von der Inauguration Donald Trumps bietet auch das Nachrichtenmagazin Analysen und Hintergründe zu der nun beginnenden Präsidentschaft. Neben Ulf Röller, dem Leiter des ZDF-Studios in Washington, ist Claus Kleber zudem im Gespräch mit Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, und Robert M. Kimmit, ehemaliger Botschafter der USA in Berlin und stellvertretender Finanzminister unter US-Präsident George W. Bush.



Bereits zwei Tage vor der Amtseinführung, am Mittwoch, 18. Januar 2017, 22.25 Uhr, berichtet das "auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper über Washington vor der Inauguration. US-Korrespondentin Ines Trams beleuchtet, wie gespalten die Hauptstadt anlässlich der Amtseinführung des neuen Präsidenten ist: Die einen erhoffen sich von Donald Trump die Rückkehr zu einstiger Größe, andere wollen mit zivilem Ungehorsam die Amtseinführung sabotieren.



