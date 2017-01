Liebe Trader,

innerhalb eines seit Anfang 2014 bestehenden Aufwärtstrendkanals konnte sich die Citrix-Aktie von 51,18 US-Dollar auf ein bisheriges Verlaufshoch von 92,40 US-Dollar hocharbeiten und überwand hierdurch die Jahreshochs aus 2011 bei 88,48 US-Dollar. Zu Hilfe kam dem Wertpapier immer wieder der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis, der etwaige Rücksetzer effektiv einzudämmen wusste. Seit Anfang dieses Jahres ist wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend zu erkennen, der sich langsam aber sicher an die Jahreshochs aus 2016 bei 92,40 US-Dollar ausbreitet und Markteilnehmer hierdurch relative Stärke beweisen. Ein Ausbruch darüber könnte daher für ein weiteres Kaufsignal und potentielle Gewinne sorgen, was ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis durchaus interessant erscheinen lässt.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern nun das Wertpapier von Citrix Systems über die 2016'er Hochs bei 92,40 US-Dollar zu hieven, wird direktes Aufwärtspotential bis grob 96,00 US-Dollar und die dortige Aufwärtstrendkanalbegrenzung freigesetzt. Diesen potentiellen Kursschub können nun interessierte Marktteilnehmer über ein entsprechendes Investment in Long-Positionen nachhandeln, eine Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unter der Marke von 90,00 US-Dollar angesetzt werden. Bärisch eintrüben sollte sich das Papier kurzfristig, wenn die Aktie unter die 50-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 89,00 US-Dollar zurück fällt. Dann droht nämlich ein direkter Rücksetzer an den darunter liegenden EMA 200 bei aktuell 84,58 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 92,40 US-Dollar

Kursziel: 96,00 US-Dollar

Stopp: < 90,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,40 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Citrix Systems Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 91,80 US-Dollar; 13:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

