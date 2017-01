Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index legt im Januar wieder zu

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Januar verbessert, dabei aber einen kleineren Sprung nach vorne gemacht als erwartet. Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 16,6 Punkte von 13,8 im Dezember 2016. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 18,8 vorausgesagt.

EZB: Banken straffen Kreditstandards erstmals seit 2013

Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im vierten Quartal 2016 entgegen den Erwartungen nicht gelockert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Standards den Prozentsatz jener Banken mit lockereren Standards um 3 Punkte.

Notenbanker stehen vor entscheidender Weichenstellung

Die Geldpolitik ist weiterhin in aller Munde und steht im Zentrum zahlreicher politischer Debatten. Schließlich wagten sich die Währungshüter seit der Finanzkrise in unbekanntes Terrain vor, pumpten Billionenbeträge in Wertpapiermärkte und drückten die Zinsen auf unter null Prozent. Jetzt sollten Anleger auf schlechtere Beziehungen zwischen Notenbankern und Politikern gefasst sein. Die Geldpolitik steht am Scheideweg.

Zentralbanken lassen die Bazooka fallen

Die Notenbanken haben sich verausgabt: Mit Niedrig- und Minuszinsen wollten sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln, mit Anleihekäufen die Preise von Wertpapieren in die Höhe treiben. Jetzt aber veranlassen sei eine Reihe von Faktoren - politischer Widerstand, Anzeichen der Inflation, Konjunkturimpulse, sinkende Arbeitslosigkeit und Angst vor negativen Konsequenzen der Geldpolitik -, ihre kurzfristigen Zinsen nicht mehr weiter zu senken.

Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität stabil

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft stabil geblieben. Wie die EZB mitteilte, wurden wie in der Vorwoche 32,3 Milliarden Euro zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 56 (Vorwoche: 49) Instituten wurden voll bedient.

May: Brexit bedeutet Austritt Großbritanniens aus EU-Binnenmarkt

Die britische Premierministerin Theresa May will beim EU-Austritt ihres Landes einen klaren Schnitt. May kündigte am Dienstag in London aus, der Brexit bedeute nach ihren Plänen auch das Ausscheiden aus dem europäischen Binnenmarkt. Sie sagte gleichzeitig zu, den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag beiden britischen Parlamentskammern zur Abstimmung vorzulegen.

Rechtsextreme NPD wird nicht verboten

Die rechtsextreme NPD wird nicht verboten. Ihre Gesinnung sei zwar verfassungsfeindlich, die Partei habe aber nicht das "Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. Damit scheiterte der vom Bundesrat gestellte Verbotsantrag, nachdem bereits 2003 ein erster Anlauf für ein NPD-Verbot aus formalen Gründen erfolglos geblieben war.

CSU im Bundestag will Haushaltsüberschuss für Schuldentilgung

Die CSU-Abgeordneten im Bundestag wollen den Haushaltsüberschuss 2016 zur Schuldentilgung verwenden und stellen sich damit gegen den bayerischen Finanzminister Markus Söder. Die CSU-Landesgruppe habe sich "völlig einvernehmlich" für dieses Vorgehen entschieden, erklärte die Vorsitzende Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin.

Gabriel und Fratzscher trommeln für Investitionen

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der DIW-Direktor Marcel Fratzscher haben gemeinsam für höhere staatliche Investitionen geworben. "Wenn wir weiter eine erfolgreiche Volkswirtschaft mit gut bezahlten Arbeitsplätzen bleiben wollen, dann müssen wir nicht nur den Investitionsstau der Vergangenheit aufholen", sagte Gabriel. Er wiederholte seine Forderung, den Überschuss des Bundes von rund 6 Milliarden Euro in Bildung und Infrastruktur zu stecken.

Lambsdorff: Schulz-Nachfolge im Europaparlament ist völlig offen

Das Rennen um die Nachfolge des scheidenden EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD) ist nach Einschätzung von Vizepräsident Alexander Graf Lambsdorff völlig offen. "Wir werden im zweiten, dritten, vierten Wahlgang sehen, was passiert", sagte der FDP-Politiker, der zur liberalen Fraktion im EU-Parlament gehört, am Dienstag im Radiosender Bayern2.

Verhofstadt verzichtet auf Kandidatur für Amt des EU-Parlamentspräsidenten

Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD) hat der belgische Liberale Guy Verhofstadt seine Kandidatur zurückgezogen. Dies teilte Schulz vor Beginn des ersten Wahlgangs mit.

Erste Wahlrunde im Europaparlament bringt noch kein Ergebnis

Im Europaparlament hat keiner der Kandidaten für das Amt des Präsidenten in der ersten Wahlrunde die notwendige absolute Mehrheit erzielt. Das mit Abstand beste Ergebnis schaffte am Dienstag der Kandidat der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), der ehemalige italienische EU-Kommissar Antonio Tajani, wie Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) mitteilte. Er erhielt 274 der 683 gültigen Stimmen.

Im Nahen Osten will jeder Trumps bester Freund sein

Die bitter verfeindeten Staaten im Nahen Osten wollen allesamt gut Freund mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump sein. Von Ägypten über die Türkei und Saudi-Arabien bis hin zu Israel schwärmen die Regierungen über Verbesserungen, die sie sich vom neuen Bewohner des Weißen Hauses erhoffen. Der Hauptgrund für diese seltsam einmütigen Vorschusslorbeeren liegt in Trumps vagen Aussagen zum komplizierten Interessens- und Konfliktgeflecht der Region.

Verdächtiger gesteht Anschlag auf Nachtclub in Istanbul

Ein 34-jähriger Usbeke, der in der Nacht zum Dienstag in Istanbul festgenommen wurde, hat den Anschlag auf den Nachtclub "Reina" in der Silvesternacht gestanden. "Der Terrorist hat sein Verbrechen gestanden", sagte Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin am Dienstag vor Journalisten. Er identifizierte ihn als einen gebürtigen Usbeken namens Abdulgadir Mascharipow, der in Afghanistan ausgebildet worden sei.

GB/Verbraucherpreise Dez +0,5% gg Vm; +1,6% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Dez PROG: +0,3% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Dez +0,5% gg Vm; +1,6% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Dez +0,1% gg Vm; +2,7% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Dez PROG: +0,4% gg Vm; +3,0% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Dez +1,8% gg Vm; +15,8% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Dez PROG: +2,7% gg Vm; +15,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2017 07:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.