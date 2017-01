Zürich - Der Schweizer ICT-Markt trotz schwierigen konjunkturellen und wirtschaftspolitischen Umständen und kann 2016 mit CHF 30.6 Mia. Umsatz ein kleines Plus verzeichnen. Swico kämpft auch 2017 gegen die anhaltende Regulierungsflut und verstärkt die nationale Präsenz. Mit der Swico House View äussert sich der Verband erstmalig zu technologischen Schwerpunkten und deren Bedeutung für die Schweizer ICT-Branche.



Der Schweizer ICT-Markt hat sich 2016 in einem schwierigen Umfeld widerstandsfähig gezeigt. Mit einem minimen Plus von 0.2 Prozent verzeichnet er einen Gesamtumsatz von 30.6 Milliarden Schweizer Franken. Dies zeigen aktuelle Daten des European Technology Observatory (EITO). Ähnlich verhält es sich beim ICT-Markt der Europäischen Union: Der Gesamtumsatz wächst leicht um 0.9 Prozent auf 687 Milliarden Euro.

Nebst der konjunkturell schwierigen Situation herrschen in der Schweiz politische Rahmenbedingungen, die die wirtschaftliche Entwicklung nicht fördern sondern im Gegenteil, ihr ständig ein Bein stellen. Hinzu kommen anhaltende Phasen der Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die international tätige Unternehmen von Investitionen im Land abhalten. Dies wirkt sich selbstredend auch auf die Geschäfte der ICT-Branche aus.

Aktuell sieht sich die Branche mit einer Reihe politischen Themen konfrontiert. Besonders gefährlich ist die geplante Einführung von Netzsperren im Rahmen der Geldspielgesetz-Revision - und damit wohl bald auch in anderen Bereichen. Netzsperren sind nicht nur untauglich, sie schwächen die Internet-Sicherheit, gefährden die Digitalisierung und untergraben auch die Glaubwürdigkeit der Rechtsordnung. Die laufenden Vernehmlassung des neuen Datenschutzgesetzes sowie die bevorstehenden Vernehmlassung zum öffentlichen Beschaffungswesen sind zwei weitere wichtige Gesetzesvorhaben, in die sich Swico aktiv einbringen wird.

Expansion in die Westschweiz

Für die Wirksamkeit der politischen Arbeit ist eine nationale Präsenz unabdingbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...