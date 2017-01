Frankfurt - Die Union Investment Real Estate GmbH hat in Amerika das stärkste Wachstum ihrer Unternehmensgeschichte hingelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Jahr 2016 flossen umgerechnet über 1,3 Milliarden Euro in Immobilienkäufe in den USA. Damit entfallen im zurückliegenden Jahr fast 35 Prozent des realisierten Ankaufsvolumens auf die US-amerikanischen Immobilienmärkte. Einen großen Beitrag zu dem Rekord-Transaktionsvolumen in Amerika haben insgesamt sechs Akquisitionen im Hotel- und Einzelhandelssegment geleistet, auf die zusammen rund 570 Millionen Euro entfielen. Neben dem Eintritt in zwei weitere US-Hotelmärkte gelang Union Investment 2016 über ein Joint-Venture der Eintritt in die Einzelhandelsmärkte von New York City, Philadelphia und San Francisco.

