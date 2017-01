Der amerikanische Einzelhandelskonzern und Fachhändler für Herrenanzüge Tailored Brands (ISIN: US87403A1079, NYSE: TLRD) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 24. März 2017 (Record date: 14. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...