Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat es begrüßt, dass die Rede der britischen Premierministerin Theresa May "ein wenig mehr Klarheit" über die britischen Vorstellungen über den Austritt aus der Europäischen Union geschaffen habe. May habe "unterstrichen, dass Großbritannien eine positive und konstruktive Partnerschaft, eine Freundschaft, mit einer starken EU anstrebt. Das ist gut", sagte der SPD-Politiker am Dienstag.

Nichtsdestotrotz bleibe man dabei, dass die Verhandlungen erst dann beginnen werden, "wenn Großbritannien seinen Austrittswunsch auch offiziell mitgeteilt hat". Es sei im Interesse Deutschlands und Europas, den Zusammenhalt der Europäischen Union der 27 Mitglieder zu stärken und die Einheit des europäischen Binnenmarktes zu wahren.