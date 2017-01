IRW-PRESS: Eureka Resources Inc: Eureka stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver, British Columbia, 17. Januar 2017 Eureka Resources Inc. (Eureka oder das Unternehmen) bietet einen Überblick über die im vergangenen Jahr erzielten Erfolge und die vorläufigen Pläne für 2017.

Seit der Übernahme der Leitung von Eureka im Juni 2015 hat das Unternehmen einige bedeutende Meilenesteine erreicht. Michael Sweatman, der President des Unternehmens, sagte: Wir haben trotz des volatilen Marktumfelds und der anhaltenden Herausforderungen an den Kapitalmärkten deutliche Fortschritte beim Aufbau unseres Portfolios an Konzessiongsgebieten gemacht.

Das Unternehmen plant, im Laufe von 2017 an mehreren Fronten Fortschritte zu machen und seinen geologischen Datenbestand zu den Konzessionsgebieten zu erweitern und u.a. die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- 2. Quartal 2017: geophysikalische Messungen im Projekt Luxor und dem Konzessionsgebiet TAK im Yukon - 2. und 3. Quartal 2017: geologische Arbeiten und Bohrungen bei Gold Creek, um eine Beteiligung von 100 % zu erwerben - März 2017: Bohrungen bei Gemini - Erwerb weiterer Konzessionen möglich

Höhepunkte aus den Jahren 2015/2016

- Aktienpreis betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2015 (31. Oktober 2015) 0,04 $; heute liegt dieser bei 0,10 $, ein Anstieg von 250 %. - Marktkapitalisierung belief sich zum 31. Oktober 2015 auf 1.095.889 $ und ist mit 5.073.097 $ heute mehr als viermal so hoch - Konzessionsbestand von einem Projekt im Oktober 2015 auf heute 4 ausgebaut - eine Konzession (FG) in Option an Canarc vergeben: Investitionen in Höhe von 3.000.000 $ gegen eine Beteiligung von 75 % - Beteiligung von 50 % an Lithiumkonzession Gemini erworben - Beteiligung von 49 % an der 36.000 Hektar großen Konzession Gold Creek in BC erworben, die auf 100 % erhöht werden kann - sämtliche Rechte (100 %) an Liegenschaften (rund 10.000 Hektar) im Herzen der historischen Klondike-Goldfelder erworben ÜBER EUREKA Zu den Goldprojekten des Unternehmens zählt das Konzessionsgebiet FG in der Region Cariboo im zentralen Bereich von British Columbia. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Ressource im Umfang von 376.000 Unzen Gold und eine abgeleitete Ressource im Umfang von 634.900 Unzen Gold. Das Unternehmen ist zudem im Besitz des Goldkonzessionsgebiets Gold Creek, das in demselben Goldgürtel wie das Projekt FG liegt. Das Goldprojekt FG befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung von Canarc Resource Corp. betrieben.

Das Konzessionsgebiet Gold Creek ist ein Projekt in einem frühen Explorationsstadium in unmittelbarer Nachbarschaft zu Spanish Mountain, einem Goldprojekt, das vergleichbare geologische Eigenschaften aufweist.

Eureka hat vor kurzem den Erwerb einer Beteiligung am Projekt Luxor im berühmten und äußerst aktiven Goldgürtel Dawson Range im Westen des kanadischen Territoriums Yukon abgeschlossen.

Das Unternehmen steht vor der Übernahme des Konzessionsgebiets TAK. Diese ist nur der behördlichen Genehmigung vorbehalten.

Eureka besitzt eine 50-Prozent-Beteiligung am Lithiumsoleprojekt Gemini im Lida Valley rund 40 Kilometer (26 Meilen) südlich von Clayton Valley, Standort der einzigen produzierenden Lithiummine Nordamerikas. Die Bohrungen sollen hier 2017 aufgenommen werden. Die Bohrungen verzögern sich aufgrund des Erfolgs unserer Partner Nevada Sunrise und Advantage Lithium, die sich entschieden haben, zunächst erstmal die Bohrarbeiten in ihrem Projekt Clayton Northeast fortzusetzen (siehe Pressemeldungen von AAL und NEV im Dezember 2016).

John R. Kerr, P.Eng., ist die Qualified Person des Unternehmens gemäß NI 43-101 für diese Pressemitteilung und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zu Eureka finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, www.eurekaresourcesinc.com, und unter www.sedar.com oder erhalten Sie über Michael Sweatman, President und CEO, oder Bob Ferguson per E-Mail an info@eurekaresourcesinc.com oder unter der Rufnummer (604) 449-2273.

TSXV - EUK WKN: 875742 ISIN: CA2986551018

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der geplanten Finanzierungen, Ziele und zukünftigen Erweiterungspläne des Unternehmens beim Projekt Gemini und dem FG Projekt; der Kosten der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens; der Absicht des Unternehmens, zusätzliche Tranchen im Rahmen des Angebots abzuschließen; sowie des Geschäfts und der Betriebe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Anzahl an Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die eine deutliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Solche Faktoren beinhalten unter anderem - jedoch ohne Einschränkung: die Unfähigkeit, zusätzliche Tranchen im Rahmen des Angebots abzuschließen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; Rechtstreitigkeiten; rechtliche, umweltbezogene und andere juristische, behördliche, politische oder wettbewerbsbezogene Entwicklungen; Verzögerungen oder die Unfähigkeit, Genehmigungen des Boards oder der Behörden zu erhalten; sowie andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Diese zusätzlichen Risiken werden in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse -, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38617 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38617&tr=1

ISIN CA2986551018

