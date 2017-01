München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" vom Südwestrundfunk aus:



17. Januar 2017, 20:15 Uhr Brennpunkt: Verbot gescheitert: Die Folgen des NPD-Urteils (SWR) Moderation: Fritz Frey



Der Antrag, die rechtsextreme NPD zu verbieten, ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das Erste wird die Folgen der Entscheidung in einem "Brennpunkt" beleuchten. Live im Studio wird Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) Rede und Antwort stehen. Der Bundesrat hatte das Verbot der Partei beantragt. Nachdem bereits der erste Anlauf, die Partei zu verbieten, an der V-Mann-Problematik gescheitert ist, fühlt sich die NPD gestärkt. Ein erneutes Verfahren braucht die Partei auf lange Sicht nicht mehr zu befürchten. Welche Folgen hat das für die NPD und andere rechtsextreme Parteien? Diese Frage wird Moderator Fritz Frey mit dem Rechtsextremismusexperten der Uni Bielefeld, Andreas Zick, erörtern.



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: E-Mail: pressedienst@daserste.de