Dortmund (pts025/17.01.2017/14:15) - Die International School of Management (ISM) ist neuer Netzwerkpartner des Festo Bildungsfonds. Die gemeinsame Nachwuchsförderung junger Talente umfasst neben der Finanzierung auch die Aspekte Qualifizierung und Networking und ermöglicht ambitionierten Studierenden so den erfolgreichen Berufseinstieg. Mit kurzen Studienzeiten, guten Noten und Praxiserfahrung können Hochschulabsolventen im Bewerbungsverfahren punkten. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich voll auf das Studium konzentrieren können und Zeit dafür haben, sich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterzubilden. Mit der Kombination aus Finanzierung, Qualifizierung und Networking ermöglicht der Festo Bildungsfonds genau das. "Die ISM bietet ihren Studierenden mit der Partnerschaft die Möglichkeit, sich durch den Erwerb von Schlüsselqualifikationen und die Teilhabe am Unternehmensnetzwerk optimal auf den Berufseinstieg vorzubereiten", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. Geöffnet ist der Festo Bildungsfonds für Studierende und Studienbewerber in den Bachelor- und Master-Studiengängen sowie für den MBA. Der Festo Bildungsfonds wurde 2007 gegründet. Durch das einkommensabhängige Rückzahlungsmodell stellt der Bildungsfonds sicher, dass Absolventen immer nur so viel zurückzahlen müssen, wie sie sich tatsächlich auch leisten können. Die finanzielle Unterstützung zwischen 5.000 und 40.000 Euro kann für alle Belange rund ums Studium eingesetzt werden, so zum Beispiel für Studiengebühren, Lebenshaltungskosten oder Auslandssemester. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Daniel Lichtenstein Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170117025

