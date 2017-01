BERLIN (dpa-AFX) - Der Umbau im Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft verzögert sich. Eine für Montag geplante Sondersitzung wurde um 14 Tage verschoben, wie Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag in Berlin sagte. Dies geschehe auf Bitten der Arbeitnehmervertreter. Mit den neuen Problemen auf der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen habe die Verschiebung nichts zu tun. Am Dienstag war bekannt geworden, dass es im Hauptterminal Probleme mit der elektronischen Ansteuerung Hunderter von Türen und mit der Sprinkleranlage gibt.

Die Flughafengesellschaft hatte angekündigt, sich im Januar dazu zu äußern, ob eine Eröffnung des Flughafens in diesem Jahr noch zu schaffen ist. Nach dpa-Informationen vom Dezember ist dies nicht mehr möglich.

Die Sondersitzung des Aufsichtsrats war anberaumt worden, weil die Zahl der Arbeitnehmervertreter im Kontrollgremium von fünf auf zehn steigen soll. Sie wären damit gleich stark vertreten wie die Vertreter der Eigentümer der Flughafengesellschaft, die den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund gehört. Hintergrund ist die steigende Beschäftigtenzahl der Flughafengesellschaft./tam/bf/DP/stb

AXC0153 2017-01-17/14:46