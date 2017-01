Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat mit ihrer Ankündigung eines "harten Brexit" nach Aussage von Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), einen schleichenden wirtschaftlichen Abstieg Großbritanniens eingeleitet. "Der wirtschaftliche Schaden eines solchen harten Brexit wird nicht unmittelbar dramatisch sein, sondern sich über ein Jahrzehnt hinziehen", heißt es in einer Stellungnahme Fratzschers.

May hatte zuvor ihre Strategie für den geplanten EU-Austritt des Landes umrissen und gesagt, dieser bedeute auch das Ausscheiden aus dem europäischen Binnenmarkt. Sie sagte gleichzeitig zu, den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag beiden britischen Parlamentskammern zur Abstimmung vorzulegen. Das Parlament gilt als europafreundlicher als die in einem Referendum befragten Briten insgesamt.

An den Finanzmärkten wurden Mays Äußerungen überwiegend positiv aufgenommen: Das Britische Pfund wertete auf, und auch die europäischen Aktienmärkte legten zu. Der Londoner Aktienmarkt gab allerdings nach, weil ein stärkeres Pfund die preisliche Wettbewerbsfähigkeit britischer Ausfuhren verschlechtert. Britische Bankenwerte gehörten jedoch ebenfalls zu den Gewinnern.

Kritiker befürchten allerdings, dass Großbritannien mit einem "harten Brexit" den Zugang zu seinem wichtigsten Absatzmarkt verlieren wird. May hatte in ihrer lange erwarteten Rede gesagt, sie strebe eine Lösung mit möglichst wenig Außenhandelssschranken an. Dazu wäre sie allerdings auf das Wohlwollen der übrigen Europäer angewiesen.

DIW-Chef Fratzscher rät von einem solchen Entgegenkommen ab. "Die Bundesregierung und die EU sollten standhaft bleiben und Großbritannien weder bestrafen noch bevorzugt behandeln", heißt es in seiner Stellungnahme. Die vier Freiheiten, und vor allem die Freizügigkeit der Menschen, seien unverhandelbare Grundlagen der EU. Ohne alle vier Freiheiten könne Europa nicht funktionieren, würden der Binnenmarkt und der Euro scheitern.

Ein harter Brexit wird für die deutsche Wirtschaft, und vor allen die Exportunternehmen, laut Fratzscher seinen Preis haben. "Ich bin jedoch optimistisch, dass die deutsche Exportwirtschaft durch ihre Stärke und Flexibilität den Brexit ohne größere Einbußen verkraften wird", meinte Fratzscher.

