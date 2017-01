BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat verhalten auf die Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May reagiert. Der SPD-Politiker wies am Dienstag in Berlin darauf hin, dass seit dem Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union fast 7 Monate vergangen seien und es noch immer keine Formalisierung des britischen Austrittswunsches gebe. Er begrüße deshalb, dass May "endlich ein wenig mehr Klarheit über die britischen Pläne geschaffen" habe, erklärte der Außenminister.

Die deutsche Linie sei weiterhin, dass die Verhandlungen mit London erst beginnen könnten, wenn Großbritannien seinen Austrittswunsch auch offiziell mitgeteilt habe. "Morgen werden wir uns im Brexit-Kabinettsausschuss zur deutschen Haltung in den anstehenden Verhandlungen abstimmen", kündigte Steinmeier an.

Der Ausschuss wurde im November eingesetzt und soll unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochvormittag nach der Kabinettssitzung erstmals tagen.

