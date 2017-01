Von Claudio Kummerfeld

Theresa May hat ihre lange erwartete Rede zum Brexit gehalten. Dabei hat sie alles aufgefahren, was möglich war. Natürlich gab es das übliche Geschwafel von toller zukünftiger Zusammenarbeit mit der EU, und vom Ziel eines Großbritanniens an der Weltspitze der Forschung und vieles mehr. Das ist in so einer Rede natürlich notwendig. Die patriotische Seele braucht so etwas in Zeiten von Unsicherheit. May arbeitete in ihrer Rede mit dem Prinzip Hoffnung + Zuckerbrot + Peitsche. Auf der einen Seite will betont sie, wie wichtig für UK eine erfolgreiche EU auch in Zukunft sei.

Allen sei an einem freundschaftlichen Auseinandergehen gelegen, so die Grundstimmung eines Teils der Rede. Aber besonders ihr Hinweis auf die "Arbeiter in deutschen Autofabriken, die französischen Bauern, spanischen Fischer und Millionen jugendlicher Arbeitsloser in der EU" bringt Klarheit ins Bild. Diese Personen würden darunter leiden, wenn die EU den Briten den freien Zugang zum Binnenmarkt versperre. Die klare Botschaft dahinter: Dann machen wir es eben wie Trump, und versehen EU-Importe nach Großbritannien eben mit drastischen Zöllen.

Man kann ihre Rede auch als das Spiel "Guter Bulle böser Bulle" bezeichnen. Denn nach der Drohung kommt wieder der nette zuvorkommende Hinweis, dass man als UK höchsten Respekt davor habe, wie wichtig der EU die Personenfreizügigkeit sei. Dass man aber genau diese Freizügigkeit verweigern will, sprach sie direkt nicht an - am Anfang der Rede machte sie aber klar, dass diese Freizügigkeit mit der "vollen Kontrolle" über die eigenen Grenzen hinfällig werden wird. Was bedeutet das alles? May will pokern, irgendeine Art von Kompromiss aushandeln, der für UK trotzdem den EU-Binnenmarkt wie bisher offen lässt.

Deswegen auch nochmal ihre klare Ansage wohl an alle Presseleute und Politiker auf der Insel, doch bitte endlich aufzuhören mit wilden Spekulationen zu noch bevorstehenden ...

