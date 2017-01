Großbritanniens Premierministerin Theresa May strebt einen klaren Bruch mit der Europäischen Union an. Das Land solle aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein Freihandelsabkommen vereinbaren, sagte die konservative Regierungschefin am Dienstag in einer Grundsatzrede in London. Der Handel mit der EU solle aber so...

