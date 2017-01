Hamburg (ots) - Auf der achten ZEITmagazin KONFERENZ Mode & Stil berichtete Chris Dercon, designierter Intendant der Volksbühne Berlin, dass er jetzt arabisch lernt und betonte, wie wichtig diese Sprache vor allem in Berlin sei. "Arabisch ist eine wunderschöne Sprache."



Dercon ging außerdem auf "die erstaunliche Verbindung zwischen Theater und Mode" ein. Die Art, wie sich die Generation Z über Selfies und Instagram selbst darstelle, bezeichnete er als "sehr theatralisch". Er sieht darin eine "neue Form der Performance, die die traditionellen Magazine zukünftig weiter herausfordere".



Dercon sagte weiter: "Wir dürfen nicht nostalgisch sein, sondern sollten nach vorne schauen. Wir müssen die Mode sehr ernst nehmen." Mode spiele auch im Theater eine große Rolle: "Der Kostümfundus der Volksbühne Berlin reflektiert die Berliner Geschichte und zeigt, was in der Stadt passiert."



Die ZEITmagazin KONFERENZ Mode & Stil zu dem Thema "It's The Fashion, Stupid!" fand am 16. Januar 2017 in Berlin statt. Rund 400 Gäste folgten dem Programm im Kronprinzenpalais. Weitere Referenten waren Anja Aronowsky Cronberg (Founder & Editor-in-Chief, Vestoj Journal (Paris)), Anum Bashir (Creative Consultant and Influencer, Desert Mannequin (Dubai)), Floriane de Saint Pierre (President, Floriane de Saint Pierre & Associés), William Fan (Modedesigner), Christian Felske (Exterior Design Leader, SEAT), Pierpaolo Ferrari (Photographer, Designer & Founder, TOILETPAPER magazine), Livia Firth (Founder and Creative Director, Eco Age Ltd.), Pascal Morand (Executive President, Fédération française de la couture (Paris) sowie Ingo Wilts (Chief Brand Officer, Hugo Boss AG).



Eine ZEITmagazin KONFERENZ in Zusammenarbeit mit VOGUE und SEAT.



Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse. Pressefotos senden wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Debora Schnitzler Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80 - 4124 Fax: 040 / 32 80 - 558 E-Mail: debora.schnitzler@zeit.de www.facebook.com/diezeit www.twitter.com/zeitverlag