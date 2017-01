Berlin/Riad (ots) - Die Generalstabschefs von 14 Ländern kamen im Rahmen einer Konferenz der Globalen Koalition gegen die Terrororganisation ISIS am Sonntag, den 15. Januar 2017, in Riad zusammen.



Der Chef des Generalstabs von Saudi-Arabien, General Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan, betonte im Zuge der Konferenz die Zusage des Königreichs, alle internationalen Anstrengungen im Kampf gegen Terrororganisationen und Gruppen zu unterstützen, welche die Sicherheit in der Region und der ganzen Welt bedrohen. "Eines unser Hauptziele ist es, die Koalition zu erweitern und weitere arabische und muslimische Länder für unseren verstärkten Kampf gegen ISIS zu gewinnen", sagte General Saleh al-Bunyan.



Die globale Koalition gegen ISIS wurde im September 2014 gegründet und umfasst 68 Ländern, die zusammen gegen ISIS kämpfen. Die Vertreter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Katar, Oman, Kuwait, Jordanien, Marokko, Tunesien, Libanon, Türkei, Malaysia und Nigeria sowie aus den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Königreich Saudi-Arabien einigten sich auf verbesserte Operationsmechanismen innerhalb der Anti-ISIS-Koalition, die darauf abzielen, die Terrororganisation in ihren Aktivitäten weiter einzuschränken.



Die Teilnehmer diskutierten die vergangenen gemeinsamen Operationen zur Schwächung von ISIS. Weiter wiesen die Teilnehmer in der Erklärung auf die Notwendigkeit hin, die aktuellen Herausforderungen und Krisenfälle im Kampf gegen die Terrororganisation zu identifizieren und zu verstehen.



Die Koalition führt Militärschläge gegen ISIS durch, die auf die finanziellen Quellen und die wirtschaftliche Infrastruktur der Organisation abzielen. Zudem hat die Koalition das Ziel, die Bewegung ausländischer Terroristen über Ländergrenzen hinweg zu verhindern. In den letzten Jahren hat Saudi-Arabien seinen Beitrag zu sämtlichen Bereichen dieses Kampfes geleistet. Die besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Kontrolle und dem Kampf der Terrorismusfinanzierung. Laut dem International Narcotics Control Strategy Report aus dem Jahr 2014 ist Saudi-Arabien der einzige Golfstaat, der Gesetze für alle 16 Bereiche zur Prävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung erlassen hat. Die Vereinten Nationen stellten fest, dass diese von der Kriminalisierung von Geldwäsche bis zu der Mitgliedschaft in allen entsprechenden UN Organisationen reichen.



