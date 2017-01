Wien - Österreichs Kapitalanlagegesellschaft dürfen aufatmen: Das in ihnen insgesamt verwaltete Vermögen hat erstmals seit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers im September 2008 wieder das Vorkrisenniveau erreicht, so die Experten von "FONDS professionell".Wie aus der aktuellen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervorgehe, habe sich das Gesamtvolumen heimischer KAGs per Ende Dezember auf 167 Milliarden Euro belaufen. Das seien immerhin rund drei Milliarden Euro beziehungsweise 2,04 Prozent mehr als vor dem Lehman-Kollaps.

