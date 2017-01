Firmen im Euro-Raum kommen schwerer an Kredite. Vor allem in den Niederlanden waren die Banken weniger risikobereit. Für die kommenden Monate rechnen die Geldinstitute jedoch mit einer Lockerung der Standards.

Firmen im Euro-Raum sind nach einer Umfrage der EZB zuletzt schwerer an Kredite gekommen. Banken hätten ihre Standards für solche Darlehen im Schlussquartal etwas verschärft, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem am Dienstag veröffentlichen Kreditbericht mit. Es ist die erste Verschärfung der Kreditbedingungen für Unternehmen seit dem vierten Quartal 2013. Die Institute seien weniger risikobereit gewesen. Vor allem in den Niederlanden sei dies zu spüren gewesen. An der vierteljährlichen ...

