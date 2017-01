Die American University of Ras Al Khaimah (AURAK) hat heute in Zusammenarbeit mit der Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA) die Konferenz "Women in STEM Education and Career Pathways" gestartet.

Die internationale Konferenz hat es sich insbesondere zum Ziel gesetzt, die Chancen und die öffentliche Wahrnehmung von Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie (MINT) zu fördern. Im Verlauf der zwei Tage hielten prominente Frauen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Engineering Vorträge über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen und darüber, wie die Situation möglicherweise verbessert werden könnte.

Professor Hassan Hamdan Al Alkim, der Präsident der AURAK, nahm zur Bedeutung derartiger Initiativen, insbesondere in der Region Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika, Stellung und sagte: "Ich bin der Meinung, dass wir als Universität die Pflicht haben, progressive Werte und Einstellungen aktiv zu fördern. Angesichts der Macht der Bildung sind wir verpflichtet, Chancengleichheit für Frauen, sowohl in der Bildung als auch im Arbeitsumfeld, zu unterstützen."

Im Rahmen der Hauptrede "Women in Engineering and Higher Education" (Frauen in Technik und Hochschulwesen), hielt der Dekan der AURAK School of Engineering, Professor Mousa Mohsen, eine Rede, in der er die Gründe untersuchte, warum die Chancen von Frauen im Allgemeinen und insbesondere jener, die in der arabischen Region leben, aufgrund zahlreicher soziokultureller Faktoren, an denen unbedingt angesetzt werden muss, beschränkt werden. Eine weitere Hauptrednerin, Dr. Felizitas Sagebiel von der Universität Wuppertal in Deutschland, befasste sich mit dem Thema Geschlechterstereotypen und ihren schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Die nachfolgenden am Sonntag und Montag stattfindenden Vorträge, einschließlich "Women and Careers in Research" (Frauen und Karriere in der Forschung), "Shortage of Females in STEM" (Frauenmangel im Bereich MINT), "Promoting Women's Entrepreneurial Skills" (Förderung der unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen) und "Best Practices for Attracting Women to Careers in Engineering in the Arab States and Germany" (Optimale Vorgehensweisen bei der Gewinnung von Frauen für eine Karriere im technischen Bereich in den arabischen Staaten und Deutschland), befassten sich alle mit der Befähigung (Empowerment) von Frauen. Diese Diskussionen und Gespräche wurden von einer Reihe einflussreicher Frauen aus Institutionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Marokko und Jordanien geleitet.

Bei dieser Initiative handelt es sich um die jüngste Zusammenarbeit zwischen der AURAK und ihren deutschen Partnern. Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Veranstaltung gesponsert, während Dr. Ahmad Sakhrieh von der AURAK auch Ko-Präsident der AGYA ist.

