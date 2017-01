FMW-Redaktion

Na, haben Sie Donald Trump heute auch schon viele tausend neue Jobs versprochen? Ach, Sie haben gar keine Firma? Macht nichts, kann man doch mal versprechen, Trump verspricht doch auch so einiges, wenn der Tag lang genug ist, und das Verprechen halten ist dann doch etwas grundsätzlich anderes, gerade beim Wunder-Donald.

Also einfach mal tief durchatmen und sagen: Donald, ich schaffe mindestens 1000 Jobs in den USA. Damit Amerika wieder great again und so. Ach, jetzt geht's mir aber besser. Und ausserdem hat der Donald dann gute Laune und man darf mit dem Donaldinho vor der Presse auftreten: seht her, dieser Mann schafft tausend Jobs in den USA, wonderfull! Also ich persönlich verspreche dem Donald: mindestens 1000 weitere Insolvenzverwalter in den USA, die werden sowieso dann gebraucht bei der sicher extrem erfolgreichen Trump-Politik! Make Amerika bancrupt again! Zahlen tun doch eh die Anderen, oder Donni?

Und so hat heute, ...

